Dueños de negocio cerrado se desvinculan de supuesta red que trafica pasaportes haitianos

Como empresarios jóvenes que han hecho una gran inversión en República Dominicana se definieron los propietarios del negocio que el viernes fue intervenido por la Direccion General de Migración (DGM) en busca de evidencias de una supuesta red que trafica con pasaportes haitianos.

En rueda de prensa, los empresarios Kari Saintoiry y Jonathan Solano, dueños del restaurante gastronómico y cultural haitiano "L’aromate Creole", dijeron que no tienen nada que ver con la supuesta red que alegadamente operaba un tráfico de pasaportes haitianos y que fueron ocupados a una persona en el negocio al momento de la intervención de la (DGM).

Señalaron que llevan ocho años operando con todas las reglas de la ley, por lo que se sintieron desconsiderados por los agentes de la DGM a quienes acusan de no importarles que los presentes mostraran documentos incluyendo al copropietario Jonathan Solano, quien es dominico-haitiano y tenía su cédula de identidad dominicana y que "los apresaron".

"Me llevaron a inmigración pero soy dominicano, tengo derecho, mi padre es dominicano, me metieron en el camión y me trataron como una basura. Mi esposa tuvo que ir a llevarme mi pasaporte llorando para que me creyeran, y me dijeron que ahora tengo que andar hasta con mi acta de nacimiento", se lamenta Solano.

Indicaron que al igual que otros extranjeros crean negocios para mantener la cultura de sus países y sobre todo para crear fuentes de empleos.

Kari Saintoiry y Jonathan Solano afirman que decidieron crear el restaurante al igual que otros dos negocios más de los cuales son propietarios.

"L’aromate Creole" está ubicado frente a la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), donde estudian una gran cantidad de nacionales haitianos, los cuales son la mayoría de la clientela del negocio. Posee 52 empleados, cuyas familias dependen del salario que reciben en ese local.

"Nosotros representamos la comunidad haitiana y somos comerciantes, así como hay restaurantes chinos, italianos etcétera (...) Aquí, nuestros clientes son estudiantes, aquí no vienen delincuentes, ni haitianos sin documentos. Tenemos ocho años aquí y nunca habíamos tenido problemas", explicó Kari Saintoiry

Denunció que los agentes de migración "se metieron a la fuerza" en el restaurante en el que, afirma, "había hasta ciudadanos americanos y con pasaportes en manos se los llevaron".

Acusaron a unas supuestas vecinas, dueñas de otros establecimientos que están frente al restaurante haitiano, de haber hecho la denuncia a la DGM por supuesta envidia y racismo.

Migración establece que red operaba en el negocio

Mediante un comunicado de prensa de la Direccion General de Migración se explicó ayer que llegaron al restaurante Laromate Créole ante “denuncias de los vecinos y labor de inteligencia que decía que ahí se estaba traficando con documentos" en cuyo operativo encontraron "a un haitiano con 15 pasaportes encima y con 56,000 pesos y 890 dólares”.

Identificó al nacional haitiano que portaba los pasaportes como Jolivain Nelson, al tiempo que señaló que el "cónsul" de Haití James Jacques, habría exigió la liberación del detenido.

La queja de excónsul de Haití en RD

Al difundir un video de los propietarios del restaurante L’aromate Creole quejándose del operativo en el cual obligaron a sus clientes salir del negocio antes de ser cerrado, Edwin Paraison, el excónsul de Haití en República Dominicana, calificó como “penoso” lo sucedido con ese local.

Dijo que República Dominicana es una “tierra hospitalaria” que posee “restaurantes chinos, italianos, franceses, venezolanos, colombianos etc...” y que en los años 80 tuvo "Le Trianon" en la avenida Independencia.

“Hoy deben ser unos 10 de estándar internacional. Esto es penoso...”, difundió en su cuenta de Twitter.

RD tierra hospitalaria tiene restaurantes chinos, italianos, franceses, venezolanos, colombianos etc...en el caso de los Haitianos a finales de los años '80 tuvimos "Le Trianon" en la ave. Independencia. Hoy deben ser unos 10 de estándar internacional. Esto es penoso... pic.twitter.com/CxasBZLEFp — Edwin Paraison (@EdwinParaison) June 25, 2022