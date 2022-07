Senador Yván Lorenzo dice presidente del Senado no quiere entregar actas de reuniones

El vocero de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Aris Yván Lorenzo, acusó al senador Eduardo Estrella, de "tener una dictadura" en el Senado de la República al supuestamente negarse a entregarle las actas de las sesiones de la comisión que estudia el proyecto de ley de extinción de dominio.

Según Lorenzo, representante de la provincia de Elías Piña, con esas actas pretende "desenmascarar la doble moral del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados".

“En la dictadura que impera en el @SenadoRD, el senador Eduardo Estrella se niega a entregar las actas de las sesiones de la Comisión Bicameral de Extinción de Dominio. No obstante, la hemos solicitado desde el viernes 24, para desenmascarar la doble moral del PRM y sus aliados”, escribió el legislador en su cuenta de Twitter.

En la dictadura que impera en el @SenadoRD, el senador Eduardo Estrella se niega a entregar las actas de las sesiones de la Comisión Bicameral de Extinción de Dominio. No obstante, la hemos solicitado desde el viernes 24, para desenmascarar la doble moral del PRM y sus aliados. — Ivan Lorenzo (@Senadorivanl) July 1, 2022

Precisamente en la sesión de este miércoles, el senador Lorenzo solicitó al presidente de la comisión bicameral, Pedro Catrain, que convoque a la comisión y que también invite a personalidades en calidad de veedores, como a los comunicadores Edith Febles, el embajador Juan Bolívar Díaz y Altagracia Salazar, para que el país vea quiénes en realidad son los que no quieren que se apruebe esa ley.

“Para que no se continúe con la doble moral de una cosa hacer aquí y otra cosa es la narrativa que se le lleva a la población dominicana, que se invitara a algunos veedores, yo no he pedido que se convoque a vistas públicas…, reitero la alta decepción que tengo porque como habíamos hecho un emplazamiento entendíamos que cuando se convocó a la rueda de prensa era para fijar la fecha en que se convocaría la próxima reunión, pero desafortunadamente no fue así porque una cosa es lo que se hace aquí, que se le teme como el diablo a la cruz conocer una ley de extinción de dominio y otra cosa es la narrativa, falsa de cara al pueblo en sentido general”, dijo Lorenzo durante su turno de ponencia en la sesión de la Cámara Alta.