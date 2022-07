Alberto Then: "Ser policía es algo para sentir orgullo, venimos a servir sin esperar nada a cambio"

El director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, exhortó este viernes a asumir la carrera policial con vocación para poder servir a la sociedad, a través de las acciones para proteger los bienes y las vidas de los ciudadanos.

Durante el encuentro con 200 aspirantes a ingresar a la institución, Then señaló que ser policía es un honor, ya que es una profesión honorable para servir a la sociedad.

"Ser policía es algo para sentir orgullo, venimos a servir sin esperar nada a cambio…en el buen trato a la sociedad es que debemos esperar cosas buenas" Mayor general Eduardo Alberto Then Director de la Policía Nacional “

Durante un encuentro con los aspirates realizado en el Club para Oficiales, garantizó que como miembros de la Policía Nacional los jóvenes van a lograr “muchísimas cosas de bienestar” en beneficio de la sociedad y de la familia dominicana, “pero debemos estar dispuestos a servir”.

Advirtió a aquellos aspirantes que no quieran asumir el concepto de vocación de servicio, a desistir antes de iniciar el camino policial.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/01/un-hombre-con-un-micrófono-eb2e18d9.jpeg Director de la Policía Nacional,mayor general Eduardo Alberto Then (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/01/un-grupo-de-personas-en-el-interior-de-un-aeropuerto-68c41008.jpeg Aspirantes a entrar a las filas de la Policía Nacional (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/01/grupo-de-personas-en-un-aeropuerto-258862ce.jpeg (FUENTE EXTERNA)

“Esperamos que no se hayan equivocado en elegir esta profesión honorable. El que no tenga vocación de servicio, que mejor abandone ahora; el que no le venga a servir a la patria, que abandone, y el que no esté preparado para servirle a la gente, que abandone también”, advirtió.

El director policial auguró éxitos a los jóvenes aspirantes a policías, quienes agotarán su etapa de formación institucional en el centro de entrenamientos ubicado en la Dirección Regional Sureste, con asiento en San Pedro de Macorís, lugar donde dijo que los visitará próximamente para continuar la charla de orientación.

Durante el acto, el mayor general estuvo acompañado por los coroneles médicos Rubén Darío Dumet, director de Sanidad Policial; Alexandro Marte Vázquez, director ejecutivo del Hospital General Docente de la Policía Nacional (Hosgedopol), así como del teniente coronel Alonso Vicente Montero, encargado del Departamento de Reclutamiento de la institución.