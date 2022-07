La diversa comunidad LGBT que se une por objetivos comunes

Son de una comunidad, pero diversos. Esto lleva a que cada organización trabaje con su público objetivo, pero también en un equipo cuando sus derechos son afectados. Así es la comunidad LGBTQI en la República Dominicana, según quienes están dentro de ella.

“Aquí no estamos necesariamente para hacer amigos, sino precisamente para hacer el trabajo. Yo creo que, eso sí tenemos, nosotros podemos ver más allá de nuestras diferencias para trabajar en equipo y lograr nuestros fines”, aseguró Juanjo Cid, coordinador de RD Es De Todes.

Cid consideró que, si bien hay muchas organizaciones de la comunidad en la República Dominicana, es porque también son muchas las necesidades. “Por ejemplo, mi necesidad como hombre gay no es la misma de las mujeres lesbianas”, ejemplificó.

El activista destacó que el trabajo de la comunidad se ha diversificado y ya no solo se enfoca en el tema de salud, que fue lo que “obligó” a organizarse. Ahora se hacen labores en áreas educativas, de derechos legislativos y hasta en materia comercial.

Chris King, director ejecutivo de Trans Siempre Amigas (Transsa), afirmó que la comunidad en la República Dominicana es unida, pero señaló que cada organización también se enfoca en sus propias agendas. “A pesar de que somos y nos promovemos muchas veces, o se nos promueve la comunidad LGBT, somos poblaciones que a lo interno tenemos muchas demandas particulares”, señaló King a este medio.

“Pero sí, de manera articulada para los procesos que se requieren estamos unidas. Somos como todas las poblaciones que muchas veces podemos estar juntos, pero no revueltos. Pero sí tenemos claro que los objetivos comunes nos unen”, agregó.

Se celebra la diversidad

En la encuesta nacional LGBTI 2020, que engloba más de 7,000 respuestas, señaló que el 42.6 % de las personas se autoidentificó como gay, casi tres veces más que las lesbianas (16.1 %), las personas bisexuales alcanzan un 33.7 %, mientras que las personas queer y otras identidades alcanzan menos de un 4 %.

Ocho de cada 10 (83.4 %) se identificó como cisgénero, es decir, personas cuya identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer. Otros datos es que casi la mitad de las personas se identificaron como hombres (47.1 %), mientras más de un tercio (36.4 %) como mujeres. Además, 6.6 % se identificó como de otra identidad de género sin especificar, 5.4 % como persona no binaria, 2.4 % como hombre trans y 2.1 % como mujer trans.

Leonardo Sánchez, de la organización Amigos Siempre Amigos, afirmó: “Más que nunca hay mucho entusiasmo en los diferentes sectores que representan la diversidad; precisamente, eso es lo que se celebra, el hecho de que seamos diversos, diferentes”.

“Esas grandes diferencias que tú señalas es lo que nos hace aún más fuertes y nos permite estar de una forma coordinada, persiguiendo el mismo fin que es el respeto, la inclusión y la oportunidad de ejercer la ciudadanía de manera plena”, agregó.

Aún hay retos

Tanto RD Es De Todes, Trans Siempre Amigas, Coordinadora Lésbica y de Hombres Trans (Coleht) y Amigos Siempre Amigos señalaron que todavía en la República Dominicana se enfrentan con retos. Leonardo Sánchez destacó que en el país no existe una represión en contra de la comunidad, pero a nivel práctico, “no se respetan las leyes”.

“Eso depende de cómo lo mires, porque si me preguntas si hay discriminación, te tengo que decir que sí; si me preguntas que hay leyes que favorecen esa discriminación, te tengo que decir que no. Las autoridades juegan un poco a esa ambigüedad”, explicó.

Mirla Hernández Núñez, de Coleht y RD Es De Todes, señaló que el mes del orgullo LGBTQI los encuentra en una lucha constante para la exigencia de los derechos que como personas entienden les corresponden. Sobre si ha habido avance, señaló que sí, pero en materia de visibilidad, con el fortalecimiento de la comunidad como movimiento.

“Con un estado que todavía no garantiza ni mínimamente nuestras existencias, pero al mismo tiempo pienso que, a través de los años, y gracias a la visibilidad, como comunidad estamos más fortalecidas, aunque nos falta un largo camino para seguir avanzando”, estimó.

El coordinador de RD Es De Todes, Juanjo Cid, explicó que, para la comunidad LGBTQI, es “más fácil” lograr que se establezcan apartados sobre discriminación en leyes más generales, en lugar de tener una específica como de identidad de género.

El proyecto de modificación del Código Penal dominicano generó debates en la sociedad por incluir, y luego quitar, la orientación sexual y el género como dos supuestos para el delito de discriminación.

Cambian fecha de la caravana La Caravana Nacional del Orgullo GLBTIQ en el país fue aplazada para el domingo 10 de julio debido a la amenaza del clima para el próximo fin de semana. Las actividades siguen siendo las mismas, con el inicio del evento en la Avenida del Puerto a las 2:00 p. m. para recorrer varios sectores de la ciudad y concluir en el parque Eugenio María de Hostos, en el malecón de Santo Domingo, a las 6:00 de la tarde. Tendrán participación el rey y la reina de este año, Jairo Argenis Segura y Jazmín Zucherry. La parte artística contará con una diversidad de intérpretes de diferentes géneros, destacándose El Grupo de Vogue de la Casa de Azar, Juliette Flores, el equipo de Drags de Punta Cana PRIDE, La Kisty, Jazmín Zucherry y la familia Zucherry, la Chica Permiso, Garvella, entre otros.

“Todavía la comunidad LGBT no tiene ciertas protecciones para poder vivir una vida plena y tranquila”, expresó Cid. Si bien, agregó, hay derechos que les corresponden por ser ciudadanos dominicanos, estos se violan por la discriminación.

También Chris King, director ejecutivo de Transsa, señaló que la población con la cual trabaja todavía enfrenta desafíos debido a la discriminación y la estigma. “Lo que sí vemos con beneplácito es que se han reducido los niveles de violencia hacia nuestra base poblacional”, agregó.