Ministro de Defensa advierte militares involucrados en drogas deberán pagar ante la justicia

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, advirtió que todo miembro de los cuerpos armados que se involucre en el narcotráfico o cualquier otra actividad reñida con la ley tendrá que pagar las consecuencias de sus actos.

Indicó que hay una decisión del país de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de enfrentar al narcotráfico y como Fuerzas Armadas apoyan sus acciones. Fue entrevistado en torno al apresamiento de un capitán de fragata y un sargento mayor del Ejército Nacional a los que se les ocupó 237 paquetes que se presume cocaína en San pedro Macorís.

“Hay dos miembros de las Fuerzas Armadas, uno de la Armada, un capitán de fragata y uno del Ejército y todo el que esté involucrado va a pagar la consecuencia, se está llevando el proceso que debe llevarse en ese tipo de caso”, indicó.

Te puede interesar Apresan a dos presuntos militares narcos con 237 paquetes de cocaína en San Pedro de Macorís

Se refiere al capitán de fragata Kelvin Agustín Mejía Herrera y al sargento mayor del Ejército de la República Dominicana José Luis Sánchez Velez y dijo que ese caso hace tiempo se le daba seguimiento y ahora serán sometidos a la justicia.

Díaz Morfa recordó que todos los miembros de las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad ante el país: “Nosotros somos un ejemplo, debemos ser un ejemplo de disciplina para el país, de integridad, de todos los valores que cada país necesita, entonces todo el que falle sabe que va sufrir las consecuencias".

Con relación a la inquietud de algunos sectores nacionales de que bandas de secuestradores haitianas penetren al territorio dominicano, el Ministro de Defensa dijo que las bandas haitianas no operan en República Dominicana ni le interesa este país porque actúan donde ellos dominan.

“Ellos dominan en su territorio, en algunos lugares de Haití, aquí no. Que hay familiares de algunos de ellos, bueno eso es posible, tenemos personas de la hermana República de Haití residiendo en el país, pero no hay nada que nos indique a nosotros que las bandas de Haití estén operando en nuestro país, y no hay forma de hacerlo”, aseguró el ministro.

Afirmó que tienen el control en ese sentido, con mucho personal trabajando inteligencia y cuentan con una muy buena colaboración, excelente, de las autoridades haitianas y mantienen un contacto permanente en ambas partes.