Hombre vive un martirio luego de que su identidad fuera robada por un estafador

El nombre de Jancel Yoel Almonte está vinculado a la palabra estafa desde hace casi 10 años, según los reportes de los medios de comunicación. En esta ocasión se le acusa de supuestamente estafar a negocios de comida a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería, apropiándose de la identidad de otra persona y los datos de una compañía con un registro nacional de contribuyentes activo.

Según denunciaron Walkiria Almonte, propietaria del negocio Gustanini FoodTruck; Paola Nova, de Lo Dulcito; y Eridania Hernández, de Ceviches RD, Almonte utilizó el nombre de Erick Acevedo Pimentel para contactar a sus establecimientos y hacer los pedidos de comida que nunca pagó. Las víctimas consideraron que el imputado tiene “un poder de convencimiento” que hizo que no se percataran de que se trataba de un engaño.

Además, de que él aparentemente investiga sobre los negocios para hacer su discurso más convincente con argumentos como que alguien que conoce a la dueña del establecimiento lo recomendó, como le sucedió Paola Nova, del negocio Lo Dulcito, de La Romana, según contó. “Él me llama y me dice que me recomendaron, que yo debo ser más responsable y que, si él me hace ese pedido para ese día (25 de diciembre de 2021) yo debería de hacer el trabajo por consideración a esa persona”, explicó Nova López.

Jancel Yoel Almonte supuestamente le depositó y le mostró la confirmación de la transacción, sin embargo, se trató de un montaje de un mensaje de correo electrónico, pero ella todavía no lo sabía. Nova López se trasladó ese mismo día desde La Romana a Santo Domingo Este a llevar el pedido. Al día siguiente, Paola Nova lo contactó para decirle que el dinero no había llegado a la cuenta, pero Almonte le dijo que él verificará luego con el bando porque estaba ocupado. “Yo espero y espero y ahí me di cuenta de que fue una estafa”, agregó.

Te puede interesar Dueñas de negocios de comida alertan de estafa por redes sociales

Paola Nova López dijo que investigó sobre Jancel Yoel Almonte y logró dar con más personas que también afirmaron que fueron víctimas de Almonte, quien habría utilizado la cédula de identidad de Erick Acevedo Pimentel para realizar el mismo modus operandi con otros negocios de comida.

Diario Libre contactó a la persona cuya identidad fue robada, Erick Acevedo Pimentel, quien contó que está en esa situación desde el 2014. Aseguró que ya puso la denuncia sobre el robo de su identidad, situación que le ha costado en ocasiones conseguir empleo porque no puede obtener una certificación de buena conducta debido a que aparece en la Procuraduría General de la República con órdenes de arrestos.

“Es difícil tú andar en la calle con miedo… en verdad, ya yo estoy harto de que él siga estafando gente con mi cédula porque es mi realidad, quien se jode soy yo, a quien buscan es a mí, a quien le ponen la querella es a mí”, expresó Acevedo Pimentel. Acevedo Pimentel espera que en esta ocasión Jancel Yoel Almonte esté en una cárcel en la cual no tenga acceso a dispositivos electrónicos porque incluso, desde los penales, este habría estado a personas en el pasado.

En 2015, Erick Acevedo Pimentel fue a la prensa para denunciar su situación. A raíz del reportaje, se reveló que Jancel Yoel Almonte era un recluso de la cárcel La Victoria, sometido por estafa el 20 de octubre de 2012, y que aparentemente continuaba estafando. En un allanamiento que en ese entonces se le realizó a su celda se le ocupó cuatro teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, una tarjeta bancaria Visa, y seis chips de dos empresas telefónicas, según la información de la Policía Nacional.

Reportes periodísticos de 2019 dan cuenta de que la Policía Nacional capturó a Jancel Yoel Almonte, acusado en ese entonces de realizar varias estafas a través de la red social Facebook y aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, con las cuales se benefició de varios depósitos bancarios, ascendiendo a un total de 79,320 pesos, todos a base de engaños.

Te puede interesar Capturan hombre que estafaba a través de Facebook y WhatsApp

“Frente a este hecho, nuestros policías adscritos al Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) trabajaron arduamente en el proceso de identificación, rastreo y captura de este individuo, quien ya poseía en su contra al menos seis denuncias de diferentes personas que fueron víctimas de sus fechorías virtuales”, informó la Policía a través de una nota de prensa hace tres años.

Jancel Yoel Almonte fue detenido hace dos semanas cuando supuestamente intentó estafar a otra persona, en este caso a Walkiria Almonte Castillo a través del mismo modo de obrar con los negocios de comida. Walkiria Almonte Castillo contó que Jancel Yoel Almonte envió un transporte por el pedido, pero al ser mucho, ella tuvo que colocar parte de la mercancía en su vehículo.

Al llegar al lugar de encuentro en Santo Domingo Este, ella le reclamó por el pago del servicio porque la transferencia no había llegado. “Comenzamos a discutir, ahí pasa una patrulla y me expuse y le explico lo que me pasa. La patrulla decidió arrestarlo para investigar y cuando lo buscan con su cédula, ven que el tipo tiene 17 denuncias y que había estado preso”, agregó.

Eridania Hernández, del establecimiento de comida Ceviches RD, también denunció que fue estafada por el Jancel Yoel Almonte. Eridania Hernández destacó que, aun haciendo las denuncias correspondientes en las fiscalías y destacamentos, se les quiso quitar importancia “por tratarse de un delito menor”.

Tanto Walkiria Almonte Castillo, Rosa Nova López y Eridania Hernández denunciaron que han recibido amenaza por parte de Jancel Yoel Almonte. Además del dinero perdido por el engaño, las dueñas de los negocios han tenido que desatender sus establecimientos por las diligencias que tienen que realizar en la justicia.

El pasado viernes a Jancel Yoel Almonte el juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, le dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción que debe cumplir en Najayo Hombres.