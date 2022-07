Muere Idelisa Bonnelly de Calventi, madre de la biología marina dominicana

Murió este domingo Idelisa Bonnelly de Calventi, considerada como la madre conservación marina en el Caribe.

El deceso fue confirmado por recién electo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Editrudis Beltrán.

“Con profunda pena recibimos la noticia de la partida de la maestra Idelisa Bonelly de Calventi, profesora meritísima de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo y fundadora del Cibima y de la Escuela de Biología de nuestra UASD. Que su legado sirva de inspiración para toda la familia uasdiana”, escribió Beltrán a través de su cuenta de Twitter.

El Centro de Investigaciones de Biología Marina (Cibima) es un instituto universitario de investigaciones científicas fundado por la dama en 1962.

Hasta el momento se desconoce el motivo del fallecimiento de Bonnelly de Calventi.

Bonelly fue esposa del doctor Vinicio Calventi Gaviño, con quien procreó dos hijos: Vinicio Calventi Bonnelly y Laura Calventi Bonnelly.

El director de la Fiduciaria Banreservas, Andrés van der Horst, destacó que Bonnelly es la madre de la biología Marina del país.

“Que en paz descanse la profesora Idelisa Bonnelly de Calventi. La madre de la biología marina en el país. Fundadora de CIBIMA y la mentora de muchos biólogos y sobre todo de mi madre, quien también es bióloga y su sucesora”, manifestó en un tuit van der Horst.

Biografía de Idelisa Bonnelly de Calventi

Idelisa Bonnelly de Calventi nació en Santiago de los Caballeros el 10 de septiembre de 1931.

Bachiller y master en Ciencia por la Columbia University y la New York University, New York, EUA. Se especializó en Biología Marina, trabajando como asistente de investigación del doctor Ross Nigrelli, director del Laboratorio de Investigaciones del Acuario de Nueva York.

Fundó el Centro de Investigación de Biología Marina de la UASD (CIBIMA), primera institución universitaria para el estudio de dicha disciplina y, un poco más tarde, promocionó la creación de la Escuela de Biología de la UASD, donde ejerció como profesora (1967-1986).

Creó la Fundación Dominicana de Estudios Marinos, Fundemar, institución desde la cual,entre otras relevantes acciones (estudio de delfines y de los arrecifes de coral), coordina el Plan de Manejo del Santuario de Mamíferos Marinos. Coordinó (1985-1992) los estudios de postgrado en Ciencias Marinas y Acuacultura del CIBIMA (UASD).

Entre los honores y premios recibidos por la profesora Idelisa Bonnelly de Calventi se encuentran: Medalla al Mérito para la Mujer en Ciencias, Gobierno dominicano (1986), Profesora Meritísima, Miembro-fundadora de la Academia de Ciencias, recibiendo en el 2009 el más alto honor que otorga la Academia de Ciencias “Laudatio Academica”

Lista de Honor Global 500, Programa Ambiental de Naciones Unidas (PNUMA) (1988), Premio Global 500 de la Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (1995), Medalla Madame Curie en el 50 Aniversario (UNESCO, 2009), Premio por Servicio Distinguido en Biología, Society for the Conservation of Biology (SCB), Victoria, Canadá (2010) y Condecoración con la Orden de Duarte, Sánchez y Mella del Gobierno dominicano (2011).

Sus publicaciones científicas han servido de base para la toma de decisiones en el manejo y conservación de los recursos marinos del país, y la creación de áreas protegidas como el Santuario de Ballenas Jorobadas del Banco de la Plata (1986), hoy Santuario de los Bancos de la Plata y la Navidad.

Entre éstas obras cabe mencionar: Estudios de biología pesquera dominicana (1974); Informe sobre la biodiversidad costera y marina de la República Dominicana (1992); Los mamíferos marinos en la República Dominicana. Talleres Materiales y Servicios (1994) e Índice de la Legislación Ambiental Costera y Marina de la RD (1998). Casada con el doctor Vinicio Calventi Gaviño, es madre de dos hijos, Vinicio Calventi Bonnelly y Laura Calventi Bonnelly, que le han dado varios nietos