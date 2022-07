Senado aprueba en primera lectura proyecto de ley para suprimir la CDEEE y la UERS

El Senado de la República aprobó este miércoles en primera lectura el proyecto de ley que suprimiría la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la Unidad de Electrificación Rural y Sub-urbana (UERS).

A través de esa iniciativa, según explica el presidente Luis Abinader en la carta remitida al presidente del Senado, Eduardo Estrella, se transferirán las atribuciones de la CDEEE y las funciones de la UERS al Ministerio de Energía y Minas (MEM).

En el caso de la UERD, parte de sus funciones también estarán a cargo de las empresas eléctricas estatales.

En tanto que, las dos unidades de generación eléctrica que componen la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) quedarán bajo la administración y regencia de la empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC), que también será creada de forma transitoria.

El proyecto de ley modificará tres leyes. La No. 125-01 General de Electricidad; la ley No. 57-07 sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y de sus Regímenes Especiales y la Ley No. 100-13, que crea el Ministerio de Energía y Minas.

Derogará dos leyes: la No. 394-14, que autoriza a la CDEEE a promover, directa e indirectamente, la actividad de generación de energía y la ley No. 142-13, que agrega el artículo 24 a la ley no. 100-13.

El Gobierno, través del decreto no. 342-20, dictado el 16 de agosto de 2020, declaró de alto interés nacional la liquidación de la CDEEE.