Por una avería eléctrica la Cámara de Diputados no trabajará mañana

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que mañana vienes las labores legislativas de las comisiones no se podrán llevar a cabo debido a unos arreglos en las conexiones de energía eléctrica de ese hemiciclo.

Durante la sesión de hoy, jueves, Pacheco informó que hay arreglos en la Cámara de Diputados que no pueden esperar más por lo cual deberán realizarse durante la mañana de este viernes.

"Mañana lamentablemente estuvimos haciendo unas coordinaciones, pero vamos a tener que cerrar aquí en el día de mañana porque tenemos una avería eléctrica entonces estábamos tratando que las diferentes comisiones pudieran hacerse, pero ahora acabo de hacer una consulta y me recomiendan, porque la energía van a tener que tumbarla a las 9:00 a.m., porque tenemos algunas situaciones que ya no aguantan", explicó el presidente de esa cámara legislativa.

Pacheco destacó que no habrá problemas con los descensos que realizarán algunos diputados en los diferentes pueblos, pero las demás comisiones no se podrán realizar por la falta de energía.

El legislador informó que trató de hablar con el personal que hará el arreglo de la energía eléctrica para que realicen las labores pasadas las 12:00 p.m., pero estos les señalaron que no era tiempo suficiente.

"De manera que lamento informar que las labores legislativas de comisiones no podrán ser en el día de mañana", sostuvo Pacheco.