Detienen a tres supuestos asaltantes en Santiago

MIlitares integrantes de la unidad de Ciudad Tranquila (Ciutran) en Santiago lograron detener a tres hombres que habrían tiroteado a una pareja de esposos y asaltado junto a otros dos atracadores el minimarket Cristina en esta misma ciudad.

Los tres hombres se trasladaban en un Toyota Vitz año 2014 que habían despojado a punta de pistola a un ciudadano que pasaba por el lugar.

De acuerdo al comunicado, gracia a la labor de vigilancia y retén que realizan las unidades de Ciutran estos fueron requisados y apresados al encontrar armas de fuego sin documentos.

La unidad se comunicó con la Dicrim provincial que informó que se trataba de una banda de asaltantes.

El parte militar sobre el hecho indica que "A las 9:00 de la noche de este viernes mediante operativo realizado en la Avenida Hispanoamericana, próximo a la Plaza Gómez Díaz, fueron apresados los nombrados Erickson De Jesús Núñez Collado, de 21 años de edad, Andry Alberto Ulloa Jimenez, de 28 años de edad, y Keury Gabriel Muñoz, de 34 años de edad, todos dominicanos.

Además, se les ocupó en el asiento trasero del interior del referido vehículos, las pistolas marca Smith & Wesson con dos cargadores, la pistola Browning, Calibre 9mm, serie no legible, con un cargador, y otra pistola marca no legible, serie no legible, con un cargador.

Además, la suma de 18 mil pesos y una funda con varias porciones de presumiblemente marihuana.