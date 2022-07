Sector Los Trinitarios I registra más de 15 atracos en menos de una semana

Con más de 15 atracos registrados en menos de una semana, los comunitarios y comerciantes del sector Los Trinitarios I en Santo Domingo Este dicen que están “hartos y cansados” de la situación que se vive en la zona.

Los moradores aseguran que, aunque las calles se ven totalmente tranquilas y en completa paz, es solo una pantalla ya que lo que se vive en el sector es desesperante por la cantidad de atracos a armadas que se producen en el lugar.

Observan que la presencia de los miembros de la Policía Nacional es prácticamente nula y que a la semana son pocos los patrullajes que pasan por este sector capitalino.

Un vendedor de vegetales del lugar comentó a Diario Libre que el sábado pasado atracaron a dos personas casi al frente de él y que los desaprensivos iban a bordo de una motocicleta apuntándolos con una pistola y vociferándoles improperios.

"Y eso pasa a cada rato, aquí esto es normal, pero tenemos que salir a trabajar no nos podemos quedar trancados con miedo. Yo me he movido de lugar tres veces y como quiera me atracan, esto está bien caliente por aquí" Francisco Pérez Vendedor “

Lucia Rodríguez, residente del sector, precisó que ayer la atracaron saliendo de un colmado de la zona y junto a ella despojaron de sus pertenencias a tres personas más y los vendedores del comercio.

Rodríguez agregó que la situación no pasó a mayores porque en ese momento estaba pasando una ambulancia, por lo que los atracadores se asustaron creyendo que era una patrulla de la Policía Nacional.

Al conversar con varios comerciantes del sector Los Trinitarios estos manifiestan que están cansados de los atracos que pasan en la zona y que en muchas ocasiones han tenido que cerrar sus puertas temprano con el temor de ser atacados por esos desaprensivos.

“No te vayas más lejos, el sábado viraron como una media al delivery de aquí y le quitaron todo, llegó con la ropa porque Dios es grande, pero le quitaron todo, lo que llevaba, el motor, el dinero que tenía para devolver, todo”, expresó Franklin Rueda, vendedor de un colmado del sector.

Otro comerciante agregó que fue atracado por tres personas el pasado domingo mientras sacaba un botellón de agua para enviarle a un cliente, y junto a él también atracó al joven que le ayuda con los envíos.