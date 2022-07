Motoristas se quejan por lentitud en registro de motocicletas

Decenas de motoristas que acudieron al centro de registro del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) se quejaron de la lentitud del proceso y aseguraron que quienes dirigen la fiscalización supuestamente tienen un negocio con los turnos.

Diario Libre acudió próximo al mediodía a las inmediaciones del Estadio Quisqueya donde abordó a varias personas, en una larga fila, mientras aguarda para registrar sus motocicletas.

Algunos de los cuestionados indicaron que llevaban más de diez horas sin ser atendidos y temían no poder concluir el proceso este viernes, debido a que la institución solo labora hasta las 4:00 de la tarde. Hay motoristas que llegaron a la 1:00, 2:00 y 3:00 de la mañana.

Denunciaron que unas 500 personas no pudieron ayer jueves registrar sus motocicletas y que a pesar de estar en la fila no fueron tomados en cuenta.

Los hombres y mujeres pidieron al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre un plazo de 15 días, así como que habiliten otros puestos para el registro de los motores.

"Lo que se está haciendo aquí es un abuso, algo inhumano, aquí estoy desde las 2:00 de la mañana y muchos nos quedamos desde ayer y nada de resolver", comentó Heury Vásquez.

Mientras Laurenzo Pérez, quien es motoconchista en Los Alcarrizos, dijo estar "harto" de la situación, ya que lleva dos días sin llevar de comer a su casa por estar realizando los trámites del registro.

Agregó que el Gobierno se la ha puesto en "china" a los conductores de motores, pues muchos de ellos tienen dos y hasta tres vehículos de dos ruedas que registrar.

"Yo tengo dos motores, no es justo que tenga que hacer un proceso por los dos, cuando yo soy un solo conductor, esta gente nos la ponen en china", dijo Pérez.

¿Qué dice el Intrant?

Ramón Baldeyaque Ramírez, director de Comunicaciones del Intrant, aclaró que, aunque el plazo es hasta este viernes, el registro continuará en todo el país. Los conductores que no tengan el registro tendrán que ingeniárselas para transitar en las motocicletas, pues el registro es obligatorio.

Los conductores de motor que no tengan su registro no podrán circular de forma legal por las provincias Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago y San Francisco de Macorís. Para el resto de provincias todavía no se ha fijado una fecha para comenzar la fiscalización, de manera que todavía tendrán plena libertad de moverse.

Tras un recorrido realizado por Diario Libre la mañana de este viernes se observó que los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) no han retenido muchos motoristas y el Canódromo el Coco se veía totalmente tranquilo hasta las 11:00 de la mañana.

