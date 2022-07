Alcalde de La Vega pide prórroga para multas a motociclistas que no se hayan registrado

El alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, dijo este sábado que ve con preocupación la gran cantidad de motocicletas que aún quedan sin registrarse y obtener licencias establecidas por ley para el uso de este medio de transporte.

Atribuye la situación a que la logística implementada en los lugares donde se lleva a cabo el registro no ha sido suficiente para la cantidad de personas que han acudido al llamado.

“Esto ha provocado largas y tediosas filas generando un entaponamiento para la obtención del documento”, enfatizaron en una nota de prensa.

El también presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) aprovechó para solicitar a la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) que de un último plazo a la decisión de imponer multas a los motociclistas que no han completado registro.

Además, pidió al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) ampliar el número de estafetas de servicios por entender que es improcedente tener un solo lugar para cientos de usuario que requieren el servicio.

Dijo estar preocupado por la gran cantidad de usuarios de motores que desde ayer viernes quedaron expuestos a ser multados porque no han logrado completar el registro.

Cruz recordó que las motocicletas son el medio de sustento de miles de padres de familias de escasos recursos.

El ejecutivo destacó como altamente positivo para la seguridad ciudadana el registro de motocicletas y la entrega de licencias a los usuarios de ese medio de transporte.

Consideró que por primera vez en la historia del país se sabrá con certeza la cantidad de motocicletas que hay en el país y quiénes son sus usuarios.

Dijo que, aunque se presume una cantidad superior a los dos millones de motocicletas, hasta este viernes ya se solo registrado 594 mil que han obtenido su permiso de conducir.

Explicó que esa medida sin lugar a duda va a fortalecer el plan de seguridad Mi País Seguro, impactando de manera significativa en el combate a la delincuencia y criminalidad en todo el territorio nacional.

¿QUÉ DICE EL INTRANT?

Ramón Baldeyaque Ramírez, director de Comunicaciones del Intrant, aclaró que, aunque el plazo es hasta este viernes, el registro continuará en todo el país. Los conductores que no tengan el registro tendrán que ingeniárselas para transitar en las motocicletas, pues el registro es obligatorio.

Los conductores de motor que no tengan su registro no podrán circular de forma legal por las provincias Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago y San Francisco de Macorís. Para el resto de provincias todavía no se ha fijado una fecha para comenzar la fiscalización, de manera que todavía tendrán plena libertad de moverse.

Tras un recorrido realizado por Diario Libre la mañana de este viernes se observó que los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) no han retenido muchos motoristas y el Canódromo el Coco se veía totalmente tranquilo hasta las 11:00 de la mañana.