EEUU considera que RD no cumple con normas mínimas para eliminar trata de personas

Un informe presentado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos indica que el Gobierno de República Dominicana no cumple con las normas mínimas para la acabar con la trata de personas, sin embargo, reconoce que las autoridades del país están haciendo esfuerzos para lograrlo.

Pese al esfuerzo que menciona el informe y al aumento de las acciones de prevención, protección y persecución de responsables de este delito, el país se mantiene en la categoría 2 debido a que el Gobierno "no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave".

"Estos esfuerzos incluyeron condenar a más traficantes, abrir una cuenta específica de tráfico de refugio, remisión a la atención y recopilación de datos, ayudar a gobiernos extranjeros en casos de trata, y registrar y documentar a los migrantes venezolanos vulnerables a la trata", detalle la documentación.

El Departamento de Estados de los Estados Unidos consideró que el trabajo para identificar las víctimas de la trata parecían "inequitativos", ya que para ellos el Gobierno dominicano no brindó ayuda a los nacionales haitianos, no aprobó una ley que ampare las víctimas de tráfico sexual en menores de 18 años y no financió adecuadamente los esfuerzos contra el delito.

Además, según el documento, el Gobierno dominicano no proporcionó suficiente capacitación, recursos y tecnologías a los funcionarios sobre la trata de personas y tampoco realizó un nuevo Plan Nacional de Acción que ayude a mitigarla.

Estados Unidos recomendó a República Dominicana evaluar de forma proactiva a los haitianos y dominicanos en Haití, en especial las embarazadas, migrantes y aquellos que pertenecen a la industria azucarera.

También aconseja desarrollar, implementar y financiar un nuevo Plan Nacional de Acción y asegurar que la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Citim) se reúna periódicamente para llevar a cabo sus funciones contra este crimen.

Asimismo, pide modificar la ley contra la trata de personas de 2003 para eliminar el requisito de probar fuerza, fraude y coerción de víctimas de tráfico sexual en menores de 18 años para ser compatibles con el derecho internacional.

En el reporte, Estado Unidos también sugieren que el Gobierno dominicano emita y remita identidad de documentos a los haitianos en comunidades fronterizas, investigar "enérgicamente", enjuiciar y condenar a los traficantes, y posteriormente aplicar las sentencias apropiadas, según lo que establece la ley.

Para Estados Unidos es importante que el país proporcione recursos humanos y financieros para combatir la trata de personas, en particular en áreas fuera de Santo Domingo. Pide a la Policía Nacional conectarse rutinariamente con otros países, incluido Haití.

El informe recomienda al país garantizar que las posibles víctimas de trata de niños que participen en pandillas y narcotraficantes, sean examinados, identificados y referidos a un centro de ayuda para esta problemática.

A su vez, sugieren que República Dominicana amplíe el acceso constante a la atención, incluido un refugio dedicado para hombres víctimas de la trata, entre otras recomendaciones.