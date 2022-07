Mujer estrangulada por su pareja en en Los Alcarrizos lo iba a dejar

La mujer que la madrugada de ayer fue ultimada por su pareja en Hato Nuevo del municipio de Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, quien posteriormente se suicidó, tenía todas sus pertenencias recogidas y pensaba marcharse del hogar que compartían con su hijo de siete años de edad.

Sus planes no llegaron a concretarse porque su pareja le quitó la vida.

María Mercedes Martínez Mieses, de 25 años, estrangulada por el segundo teniente de la Policía Nacional, Héctor Lara, de 35 años, confrontaba problemas de convivencia con el agente que le habían hecho tomar la decisión de separarse de él, según explicó la madre de la mujer, María Mieses.

“Hacia unos días que ella tenía todo recogido que se iba, y yo hasta le dije que viniera para acá. Yo le dije ven para mi casa mami, y ella me dijo yo no te quiero llevar problemas mami, porque tú estás mala, y le dije no importa, ven que aquí él no va a venir, y no quiso. Ella se iba a ir para otro lado”, dijo María.

Afirma que a pesar de que nunca hubo agresión física, que ella supiera, Lara era muy celoso, motivo por el cual se habían separado en otras ocasiones en los más de ocho años de relación.

