Dominicana varada junto a su hija en Estambul pide ayuda al Gobierno para regresar a RD

Una dominicana y su hija menor de edad están varadas en un aeropuerto de Estambul, Turquía, tras disfrutar de unas vacaciones en ese país europeo, al que ingresaron con una visa electrónica.

La dama, que no se indetificó, asegura que ahora no la dejan regresar porque le está exigiendo el visado Schengen, el cual no posee. “No tengo visa, porque ellos pusieron que no se necesitaba visa para venir aquí a vacacionar”. Es por eso que, en medio de llano y llena de temor, le pide al presidente Luis Abinader que la ayude a retornar al país.

“Yo lo que quiero es que usted me ayude a regresar a mi país, estoy bien asustada con mi hija, no acostumbro a hacer nada de esto porque trabajo, pero se me agotaron todos los recursos”, expresa la angustiada dama en un video que se ha viralizado en las redes sociales.

La dama, sentada en un espacio de aeropuerto, con su hijita en las piernas, dice que lleva dos días en la terminal aérea y que ya no sabe qué hacer debido a que su vuelo ya se venció.