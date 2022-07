Cancillería explica por qué dominicana está varada en Estambul

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este viernes que gestionó el regreso de la dominicana que, junto a su hija menor de edad, lleva dos días varada en un aeropuerto de Estambul, Turquía, tras agotar unas vacaciones.

Una fuente de la entidad explicó que las dominicanas fueron impedidas de regresar a República Dominicana porque pretendían hacerlo vía Alemania, sin embargo, no contaban con la visa Schengen que se requiere para entrar al referido país.

“Para viajar a Turquía se requiere visado electrónico que se adquiere bastante fácil (lo tenía vigente), lo que no tenía era visado Schengen para viajar a la Unión Europea. Después de pasar 27 días en Turquía, intentó regresar a República Dominicana vía Alemania y no se le permitió abordar”, explicó a Diario Libre la fuente.

Yaneiri Félix llegó al aeropuerto de Estambul la noche del 19 de julio, tenía un vuelo para el día 20 con destino a Alemania y como no contaba con su visado Schengen no logró abordar. Ese mismo día la dama se comunicó con la Cancillería, a través de la Embajada Dominicana en Turquía e informó que estaba varada.

“Por temas únicamente turístico ningún gobierno entra en la suspensión de pasajes aéreos, pero por el perfil parecía algo más allá que solo turismo y el hecho de estar acompañada de una menor (su hija), levanta otros tipos de preocupaciones, que requerían un análisis mayor”, detalló a la fuente de la Cancillería, quien aclaró que posterior a la investigación, las autoridades locales toman la decisión de su retorno o no.

La fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores informó que en lo que va del mes de julio se han presentado cuatro casos similares en Turquía, por lo que a su llegada Félix tendrá que rendir declaraciones a las autoridades.

Más temprano el Ministerio de Relaciones Exteriores había indicado que se mantenía en comunicación con la criolla y que el objetivo principal de la ayuda a la dama es salvaguardar el interés superior de la menor de edad. en ese mismo orden, reiteraron el llamado en rechazo al tráfico ilícito de migrantes.

Debido a que por el proceso migratorio la joven perdió los boletos aéreos que había adquirido y no cuenta con más fondos, la Cancillería dominicana asumió los gastos para su regreso y el de su hija. Ambas retornarán a República Dominicana al finalizar la tarde de este sábado.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/22/interfaz-de-usuario-gráfica-texto-aplicación-chat-o-mensaje-de-texto-2a913685.jpeg

VERSIÓN DE YANEIRI

La dominicana y su hija menor de edad están varadas desde hace dos días en un aeropuerto de Estambul, Turquía, tras disfrutar de unas vacaciones en ese país europeo, al que ingresaron con una visa electrónica.

La dama, asegura que no la dejaban regresar al país porque le exigían el visado Schengen, el cual no posee. “No tengo visa, porque ellos pusieron que no se necesitaba visa para venir aquí a vacacionar”. Es por eso que, en medio de llano y llena de temor, a través de un video que se viralizó en las redes sociales, solicitó al presidente Luis Abinader que la ayude a regresar al país.