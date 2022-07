Alfredo Pacheco dice que el Código Penal podría ser aprobado en septiembre de este año

El presidente de la cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que el proyecto de ley del Código Penal podría ser aprobado en septiembre de este año porque ya se ha logrado consenso en torno a la pieza en casi el 100 por ciento.

“Yo pienso que toda la sociedad dominicana, que toda la clase política, que la sociedad civil y todos debemos ponernos de acuerdo y encontrar una salida que nos permita la aprobación como merece el pueblo dominicano; yo diría que podemos tenerlo en 30 días a partir del 16 de agosto, yo llamo a la sociedad, yo los invito, vamos a sentarnos en la Cámara, la ley de extinción de dominio era más difícil”, dijo Pacheco.

Atribuyó el retraso que ha tenido la aprobación del Código, que tiene más de 20 años cursando en el Congreso Nacional, a que ese poder del Estado estaba “anquilosado” por estar manejado por una misma fuerza política durante muchos años, antes de la llegada de las actuales autoridades legislativas.

No obstante, aclaró que no está culpando de esa problemática al manejo que ha hecho ningún expresidente de la Cámara de Diputados, si no a las fuerzas políticas que han dirigido.

“El Congreso Nacional, y no estoy culpando a nadie, indudablemente que tenía un anquilosamiento que lo daba ya el hecho de estar manejado, yo diría que por una misma fuerza política”, enfatizó.

Aseguró que esa situación es evidenciada con el hecho de que entre los años 2010 y 2020 en la Camara de Diputados se aprobaron alrededor de 300 asuntos, y en lo que va de su gestión han sido 1,900 asuntos.

Sostuvo que eso es parte de la eliminación de la mora legislativa que se ha asumido en la cámara baja, para lo cual se ha puesto un gran empeño.