El mensaje de Luis Abinader a su fallecido progenitor en el Día de los Padres

El presidente de la República, Luis Abinader, recordó a su fallecido progenitor como un hombre de muchas enseñanzas y honesto con motivo a que este domingo se celebra el Día de los Padres en el país.

"Tus muchas enseñanzas, consejos y constante formación en valores, de palabra y ejemplo, siempre han estado y estarán conmigo para los grandes retos que he enfrentado. Como insistías: “honestidad primero”. Te extraño todos los días", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. Su mensaje estuvo acompañado de una fotografía de su padre.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/31/la-cara-de-un-hombre-con-traje-y-corbata-fdab5cc7.png José Rafael Abinader Wassaf,. (FUENTE EXTERNA)

En reiteradas ocasiones, el jefe de Estado ha expresado que siempre lleva presente a su padre. Inclusive durante su discurso en la toma de posesión dijo que está comprometido con la transparencia durante su gobierno por el pueblo, su familia y por la memoria de su padre.

"Estoy comprometido con el pueblo dominicano, con mi familia y con la memoria de mi padre a encabezar un gobierno trasparente y ético, donde el dinero del pueblo se maneje con total y absoluta pulcritud", sostuvo Abinader.

José Rafael Abinader, padre del mandatario, falleció en noviembre del 2018.

Felicitaciones de sus hijas

Las hijas del presidente de la República, Luis Abinader, le enviaron mensajes de felicitaciones por la celebración este domingo del Día de los Padres en el país, que fueron publicados por la primera dama, Raquel Arbaje, en su cuenta de Twitter.

A través de notas de voz, Graciela Lucía, Esther Patricia y Adriana Margarita, destacan su ejemplo y amor y enseñanzas y lamentan no estar presentes en la celebración de este día.

“Papi,feliz Día de los Padres, gracias porque a través de tu ejemplo crecí en la persona que soy, gracias por los valores que me inculcaste, tu amor y tu apoyo incondicional. Gracias por enseñarme sobre la importancia de tener convicción especialmente porque lo he podido comprobar de primera mano contigo”, dijo Graciela en una nota de voz.

Mientras que Esther en su mensaje a su padre dijo: “Querido padre en este día de los Padres te deseo muchísima salud y muchísima paz. Te deseo que seas feliz y que sepas que, aunque no estoy contigo hoy te extraño mucho y te pienso muchísimo. Gracias por ayudarme a ser la mujer que soy hoy en día”.

“Papi, feliz día del Padre. Yo no fuera quien soy hoy en día si no fuera por ti, por tu ejemplo y por todo lo que tú has hecho por nosotras. Gracias por siempre priorizar nuestra felicidad ante todo y por apoyarnos a través de todos los momentos. Aunque no te lo suelo decir estoy demasiado orgullosa de ti, porque yo soy testigo de cómo trabajas día y noche para tratar de mejorar la calidad de vida de tanta gente. Te quiero muchísimo, te amo, te mando un abrazo grande”, dijo Adriana Margarita a su progenitor.

Tus muchas enseñanzas, consejos y constante formación en valores, de palabra y ejemplo, siempre han estado y estarán conmigo para los grandes retos que he enfrentado. Como insistías: “honestidad primero”. Te extraño todos los días.

¡Felicidades a todos los padres dominicanos! pic.twitter.com/9Keut5lFiE — Luis Abinader (@luisabinader) July 31, 2022

Mi querido @luisabinader, te lo digo en persona pero por qué no decirlo por aquí, también.



Aunque nuestras chicas no estén en este momento, te deseamos muchas felicidades en este y todos los días. pic.twitter.com/xrY28qjp2y — Raquel Arbaje (@raquelarbaje) July 31, 2022