Finjus sugiere mejores métodos para lograr consenso Código Penal

Ante la posibilidad de que en el Congreso Nacional sea aprobado el proyecto de ley de Código Penal, pero sin incluir las tres causales que permitirían el aborto, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, recomendó buscar mejores métodos para lograr el consenso de todos los sectores con el fin de lograr una normativa apegada a la Constitución y a las leyes.

Castaños Guzmán precisó que en la actual coyuntura eso es lo que importa y que los debates sobre el tema no se han basado sobre esos propósitos.

Puso como ejemplo el proceso de aprobación final de la ley de Extinción de Dominio. “Fíjate como habiéndose utilizado toda esa metodología todos los congresistas lo apoyaron. No hubo disidencias. Eso es lo que hay que lograr en esta ocasión con el Código Penal”, reflexionó.

Recordó que esa pieza tiene más de dos décadas de estudio en el Congreso Nacional y puso a disposición de los congresistas a la Finjus para servir de puente, convocar a expertos y realizar los talleres a fin de lograr que el país cuente con un nuevo Código Penal.

Mientras que la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, afirmó que si se aprueba un Código Penal sin las tres causales que permitirían el aborto sería una normativa atrasada, que no responde a las mejores prácticas en términos de garantizar la dignidad y la salud de las mujeres.

Para ella no existe nada más importante que respetar la autonomía sobre lo que hacen las personas con su cuerpo.

“La reflexión que le puedo hacer como ministra, como madre, como ciudadana… que un Código Penal que no incluye las causales es un Código Penal que no respeta la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo”, expresó.

Recordó que parte de los compromisos que tiene el país es garantizar un marco jurídico que respeten los derechos humanos y de las mujeres y que “sobre todo es lo que esperan las mujeres dominicanas y las niñas. Es difícil explicar que todavía podamos estar en este nivel de atraso en la República Dominicana”.

Religiosos

Sobre el tema, monseñor Jesús Castro Marte precisó que el pueblo no merece esperar más tiempo por la aprobación del Código Penal.

Favoreció una normativa que “responda a la sociedad actual, pero que a la vez preserve y defienda los valores de nuestro pueblo, cuya sensibilidad está claramente a favor de preservar la vida del no nacido”. Se refirió a preservar la vida desde la concepción hasta la muerte. Además, sugirió que los congresistas realicen su labor “sin presiones exteriores” y consultando a expertos.

Asimismo, el pastor Feliciano Lancen, presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) e integrante de la Coalición Pro-Vida, coincidió con monseñor Castro Marte en el sentido a que el país no debe esperar más sin contar con un nuevo Código Penal. Aunque se mostró a favor que el aborto no sea despenalizado. Aunque reconoció que no existen leyes perfectas pidió que no se incluyan algunos aspectos referentes a la discriminación por la orientación sexual.

Mientras que Damaris Patrocinio, del Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia (Fomudevi), consideró que las tres causales y otros temas controversiales se han tomado como excusa para no aprobar el Código Penal. Está convencida de que la corrupción es la causa por la que el país no cuenta con la reforma a esa normativa. Pidió al Poder Legislativo y al Gobierno demostrar que quiere enfrentar ese flagelo no solo con la ley de Extinción de Dominio.

Pro tres causales Al respecto, Natalia Mármol, de la Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres, cree que aprobar un Código Penal sin las tres causales es violar los derechos a la vida, la salud, dignidad e integridad de niñas y mujeres. Advirtió que seguirán en las calles reclamando sus derechos y exigiendo que se proteja a la comunidad LGTBQ+ de la discriminación.