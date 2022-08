Piden políticas para garantizar acceso a la justicia a poblaciones vulnerables

El Movimiento de Mujeres Unidas (Modemu) llamó al Gobierno crear políticas públicas que garanticen a las poblaciones vulnerables, como a las trabajadoras sexuales, un acceso oportuno y eficaz al sistema judicial.

“Necesitamos un sistema judicial que sea más ágil y menos tedioso, pues las víctimas, en muchas ocasiones, terminan abandonando sus procesos porque estos se convierten en un obstáculo para el desarrollo de sus actividades”, explicó la exdiputada Jacqueline Montero, directora de Modemu.

Montero llamó al Ministerio de la Mujer incluir a las mujeres trabajadoras sexuales dentro de las prioridades del plan estratégico por una vida libre de violencia. “Las mujeres biológicas y las mujeres transexuales que realizan el trabajo sexual son víctimas de violencia y merecen un trato diferenciado a través de un personal calificado”, indicó Montero.

La exdiputada también señaló que así se evitan que sean discriminadas al momento de acudir ante las instancias judiciales. “Nuestra institución se pone a disposición para apoyar en estas acciones”, adelantó Jacqueline Montero.

Nairobi Castillo, directora ejecutiva de la Comunidad de Trans-Trasvesti Trabajadoras Sexuales Dominicanas (Cotravetd) denunció que los lugares donde tradicionalmente se realiza el trabajo sexual “se han convertido” en puntos de riesgo para las mujeres que lo ejercen.

“Varias han perdido la vida y otras han sido heridas por desaprensivos, por lo que llamamos a la Policía Nacional a realizar acciones para prevenir estos hechos”, pidió Castillo. “Las personas trans se están yendo a ejercer el trabajo sexual fuera del país”, indicó Nairobi Castillo.

La directora ejecutiva de Cotravetd calificó esto como “desplazamiento forzoso”, pues indicó que luego de la pandemia del COVID-19, la población trans “es más vulnerable” en la República Dominicana y no se siente segura de ejercer el trabajo sexual.

“El único trabajo que puede tener una persona trans es ejercer el trabajo sexual porque no tiene oportunidad de trabajo. Son pocas las personas trans que terminan los estudios; no tenemos pareja, no tenemos familia, la familia la construimos nosotros”, comentó Castillo.

Incluir al movimiento

Jacqueline Montero solicitó al Ministerio de Interior y Policía incluir a Modemu dentro de las Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género de la Comunidad para que este segmento de la población se incluya y se pueda prevenir el accionar violento del que son víctimas.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco del taller “Fortalecer las capacidades para la efectiva identificación y documentación de casos de derechos humanos y violencia social, intrafamiliar y de género”, coordinado por Modemu.