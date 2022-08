Denuncian incumplimiento de asfaltado en comunidad de Miches

Ciudadanos de la comunidad Los Urabos, del municipio de Miches, provincia de El Seibo, denunciaron este martes que la alcaldía de ese municipio, no ha cumplido con el asfaltado de dicha localidad.

Los lugareños aseguraron que la alcaldía del municipio de Miches y la comunidad de Los Urabos llegaron a un acuerdo de que los ciudadanos iban a construir las aceras y contenes y el ayuntamiento, entonces iba a asfaltar las calles, puesto que el presupuesto que llega al cabildo, no daba para realizar la obra completa.

Nicole Fortuna dijo que luego de que saliera el presupuesto del asfaltado de la comunidad, “los ingenieros de la obra supuestamente y las demás personas públicas se lo quieren llevar para el municipio de Miches”.

“Ya ellos están en la comunidad Hicaco Blanco de Miches y no quieren venir para acá, luego de que nos lo prometieron, se quieren llevar todas las maquinarias sin tomarnos en cuenta y más si salimos en el presupuesto”, indicó Fortuna.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/10/arena-de-la-playa-0336ba6d.jpeg Imagen de la calle (FUENTE EXTERNA)

La ciudadana contó que la comunidad recolectó la suma de 176,000 pesos para la ejecución de las aceras y contenes, pero que ahora que están hechas, la alcaldía "no quiere cumplir con el acuerdo" que habían quedado, de asfaltar las calles.

“En la alcaldía de Miches nos dijeron que los lugares donde las aceras y contenes estaban rotos no podían hacer el asfalto porque su presupuesto no era muy grande, pero nosotros la comunidad reparamos todos esos pedazos para que ellos pudieran venir a la ejecución de las calles y ahora no quieren”, sostuvo.

Aseguró que aparte del dinero que recaudaron, muchas personas hicieron donaciones de cemento y arena para poder hacer realidad la obra de las aceras y contenes.

Pedro Hidalgo, dirigente comunitario de la zona, explicó que desde el año pasado se está gestionando el proyecto de asfaltado de la comunidad Los Urabos y ya luego que se logró y empezaron en otras comunidades, aseguró que se quieren llevar las maquinarias a otro lugar.

“Ellos hicieron algunos trabajos en otros lugares, como en El Cedro, La Gina de Miches y ahora se quieren llevar los equipos para otros lugares y a nosotros no sabemos para cuándo quieren dejarnos”, agregó.

Dijo que de la alcaldía y las autoridades que tienen que ver con esa situación, no les resuelvan el arreglo de las calles, estarán desde mañana realizando huelga de forma pacífica.

Dijo que la comunidad realizó alrededor de mil metros de aceras y contenes con sus propios recursos y con una pequeña ayuda de unos 90,000 pesos que les proporcionó el ayuntamiento, pero que desde entonces están esperando la ejecución del asfaltado.

“No vamos a quemar gomas y no vamos a hacer ningún desorden, pero estaremos paralizando el tránsito y el turismo en toda la zona, porque a nosotros se nos debe tomar en cuenta”, puntualizó.

Alcaldesa dice que no tiene conocimiento

Diario Libre se comunicó con la alcaldesa de Miches, Luz María, para que explicara la situación que se está dando en la comunidad de Los Urbos y dijo que “no tiene conocimiento sobre eso”.

“Hasta donde yo tengo entendido se está asfaltando en la parte de la comunidad de La Gina y sobre el acuerdo que se dice, yo no he hablado con nadie de las autoridades de ahí arriba, con absolutamente nadie y solo se que están en La Mina, asfaltando”, declaró la funcionaria.