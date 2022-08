Doctor Cruz Jiminián revela que fue sometido a un procedimiento en el corazón

El doctor Antonio Cruz Jiminián reveló la tarde de este martes que fue sometido a un procedimiento no invasivo en su corazón para acabar con las arritmias que le afectaban como secuela del COVID-19 que le afectó hace más de un año.

El propietario de la Clínica Cruz Jiminián y la fundación del mismo nombre, ubicadas en el sector Cristo Rey, en el Distrito Nacional, indicó que fue sometido a una cardioversión por recomendación médica y que ahora debe estar en reposo y evitar la carga de estrés que recibía en el trabajo.

Afirmó que desde que le hicieron el proceso las arritmias desaparecieron "inmediatamente".

El doctor hizo las declaraciones sobre su condición de salud en un video, en el cual primero agradeció a Dios porque fueron rescatados sanos los dos hombres que estaban atrapados en la mina Cerro de Maimón, en la provincia Monseñor Nouel, desde hacía 10 días. También le agradeció por su salud.

Cruz Jiminián detalló que el proceso que le practicaron era necesario, debido a que las arritmias que le afectaban podían provocar un ataque cardiaco o producir un coágulo que indujera a una lesión cerebral.

“A raíz del Covid, cuando me dio aquella vez, me dejó con una secuela que el corazón latía rápido, una arritmia, y yo no le hacía caso, pero eso puede producir un coágulo y ese coágulo da un infarto o una lesión cerebral severa y ellos me insistieron que tenía que hacerlo, entonces me hicieron una cardioversión, eso es un proceso electrofisiológico, inmediatamente desapareció el problema”, expresó el galeno en el jardín de su residencia.

Te puede interesar El doctor Cruz Jiminián está en reposo tras presentar "alteraciones cardiacas"

El doctor se ve en el video de manera saludable y muy animado. Dijo que tiene que estar en reposo por recomendación médica por unos días no especificados.

Detalles de la cardioversión

La cardioversión es un procedimiento médico en el que se utilizan choques rápidos y de baja energía para restablecer un ritmo cardíaco normal. Es un tratamiento para determinados tipos de latidos cardíacos irregulares (arritmias), como la fibrilación auricular.

Se realiza de la siguiente manera: se colocan parches de electrodos en el pecho y la espalda del paciente, luego se activa el desfibrilador y envía un electrochoque al corazón. La descarga que emite interrumpe brevemente toda la actividad eléctrica del corazón.