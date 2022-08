Fulcar entrega a la Pepca documentación sobre adquisición de libros digitales

Roberto Fulcar, exministro de Educación, entregó este miércoles en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) una serie de documentos sobre el proceso de licitación de los libros digitales para educación secundaria.

"He venido a la Procuraduría a entregar toda la documentación relativa al proceso de licitación de libros digitales para educación secundaria de la República Dominicana", manifestó en las afueras de la Procuraduría General de la República.

Indicó que lo hizo por voluntad propia como parte de la coherencia de su conducta pública y privada.

“En un acto de transparencia y de ética pública, en mi responsabilidad de servidor público, he venido voluntariamente a entregarle a la Procuraduría General de la Republica toda la documentación sobre ese proceso, a los fines de que pudiera aclararse cualquier duda generada al respecto”, añadió.

Fulcar dijo que está a la disposición de responder ante cualquier otra información que requiera el Ministerio Público.

“Me pongo a la disposición de este cuerpo por si requiriese de otras informaciones, en la seguridad de que no tengo nada que ocultar y que no he incurrido en conductas que pudieran comprometer mi responsabilidad penal o administrativa durante mi gestión al frente del Minerd”, expresó el exministro en una carta anexada a los documentos, dirigida a la procuradora general, Miriam Germán Brito.

Este lunes, Fulcar solicitó a la Cámara de Cuentas la realización de una auditoría a su gestión en el Ministerio de Educación.

Fulcar fue titular del Ministerio de Educación por dos años. Estuvo en la entidad hasta el pasado miércoles cuando el presidente lo destituyó del cargo a través del decreto 414-22 y lo designó como ministro de Estado sin Cartera.