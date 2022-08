Autorizan extradición de Julito Kilo a Estados Unidos

La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia autorizó al Poder Ejecutivo la extradición hacia los Estados Unidos de Julio de los Santos Bautista, conocido como Julito Kilo, por supuestamente ser el cabecilla de una red que recibía drogas desde América del Sur para su posterior envío a Puerto Rico.

La información fue confirmada a Diario Libre por su abogado, Odalis Ramos.

El documento de los Estados Unidos indica que Julito Kilo es requerido para ser juzgado por "infracciones de tráfico de drogas, bajo la acusación formal modificada en el caso número 21-239 (PAD) (también referido como Criminal No. 21-239 (PAD), Caso 3:21-cr-00239-PAD, y Caso No. 21-239 (PAD), presentada el 14 de julio de 2021 en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico”.

La petición de extradición de Julito Kilo fue hecha por el Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Procuraduría General de la República.

Según la acusación, el imputado lavaba el dinero en el país mediante empresas fachadas, entre las que figuran Pescadería de los Santos, Car Wash Brisas del Mar y Boutique Lay Sport. También usaba presuntos testaferros para blanquear dinero y adquirir propiedades.

Las autoridades de los Estados Unidos requirieron ante la Suprema Corte de Justicia una autorización para decomisar bienes millonarios adquiridos por Julito Kilo supuestamente producto del tráfico de drogas.

Entre los bienes a incautar hay varios rifles de asalto, vehículos de lujo (Lexus, Mercedes Benz, etc), unos seis inmuebles ubicados en San Pedro de Macorís, al menos once embarcaciones y varias motocicletas, los cuales, según la solicitud, podrán ser entregados aunque no se pueda efectuar la extradición, o aunque el extraditable fallezca o se produzca una fuga.

Julito Kilo estaba recluido, por su seguridad, en la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) hasta que se decidiera su caso.