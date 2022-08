Yeni Berenice en juicio Medusa: "Nosotros no negociamos con terroristas"

“Aquí hay personas que le han pedido, magistrado, que le den tres meses para estudiar una línea; si alguien cree que con este Ministerio Público se llega a un acuerdo utilizando prácticas desleales, no los conozco. Nosotros no recibimos extorsiones procesales. Nosotros no negociamos con terroristas, como dice un principio”, advirtió este viernes la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, durante la primera audiencia del juicio preliminar a los implicados en el caso de corrupción Medusa.

“Cada actuación desleal coloca a una persona a mil kilómetros de sentarse en una mesa a negociar con el Ministerio Público”, recalcó en su intervención la representante de ese ministerio.

De igual forma, solicitó al juez al juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, un plazo prudente de 45 días para que la defensa pueda conocer el expediente acusatorio.

Defensa pide 90 días

El representante legal de Jean Alain Rodríguez, Carlos Balcácer y el abogado de la familia Macarrulla, Miguel Valerio, pidieron unos 90 días (tres meses) para analizar las más de 12 mil páginas acusatorias.

Unas 62 personas y 22 empresas figuran en el expediente, bajo cargos de estafa contra el Estado, falsedad de documentos, lavado de activos, cobro de sobornos y coalición de funcionarios por mas de seis mil millones de pesos (RD$6,000.000.000.00).

El entramado que describe el Ministerio Público habría tenido lugar en la propia Procuraduría General durante la gestión del exprocurador, al que le atribuyen haber maniobrado para hacerse con dinero que se destinaría al Plan de Humanización Penitenciario, así como de las propias finanzas de la Procuraduría. Para ello, supuestamente se valió de varios colaboradores del Ministerio Público, de familiares y de personas del mundo empresarial, según la acusación.

El 13 de junio de 2021, el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó prisión preventiva de 18 meses contra el exfuncionario y varios colaboradores de su gestión, al tiempo que declaró complejo el caso, acogiendo la solicitud que le hizo entonces el Ministerio Público, representado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.