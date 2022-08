Peregrinos duermen en inmediaciones de la Basílica en Higüey para celebrar centenario de la virgen

La iglesia católica inició el segundo dia de la culminación del jubileo altagraciano en honor al Centenario de la Coronación canónica de la Virgen de la Altagracia en la basílica de Higüey. Este segundo día los bancos del templo estaban ocupados por los feligreses y la comunidad católica devota de la Virgen de La Altagracia.

La eucaristía de este sábado fue celebrada por el padre Manuel Hernández Jerez, quien dijo que la fe del dominicano, es lo que conduce al corazón de la Virgen. Indicó que La Altagracia es la madre del pueblo católico, lo que indica que los feligreses no son huérfanos, que esta es la fiel acompañante del hombre.

“La Virgen es imprescindible en la vida de la fe, esto no se puede negar porque todo el que hacer cristiano consiste en hacernos semejantes a Cristo, somos una derivación de Cristo”, exteriorizó. Apuntó que la Virgen de La Altagracia es protectora del pueblo dominicano, y la fe católica se derraman de un modo muy particular en La República Dominicana, porque la Virgen Santísima es la que da identidad particular independiente al país, pues, es ella es quien configura a este pueblo.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/14/un-grupo-de-personas-sentadas-en-el-piso-3c32103b.jpeg Peregrinos pernoctan en las afueras de la basílica. https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/14/un-grupo-de-personas-en-una-plaza-2eb20117.jpeg Peregrinos pernoctan en las afueras de la basílica.

Llegada de los peregrinos

Varios peregrinos pernoctan la noche de este sábado en las inmediaciones de la Basílica Nuestra Señora de La Altagracia, con la finalidad de participar en las actividades programadas para el domingo 14 de agosto que son la bendición de los peregrinos con los toretes y al mediodía se celebrará la Santa Misa con el enviado del papa francisco para la celebración del Centenario de la Coronación Canónica de Nuestra Sra. De La Altagracia. Mientras se espera que a las dos de la tarde se espera el traslado de la imagen de la virgen hacia Santo Domingo Domingo para la celebración de Centenario de la Coronación canónica que se efectuará el domingo 15 de agosto.

En las afuera de la basílica ya se puede observar una gran cantidad de personas que han puesto carpas, hamacas, camas inflables y colchones pequeños para dormir. Están colocados debajo de los de los árboles y de los pasillos en las áreas externas de la Basílica.

Se observan personas mayores con niños, que caminan de un lado a otro buscando un espacio para descansar, muchos de ellos son peregrinos que salieron de Bayaguana con los toros para ofrendar a la Virgen.

Junto con los peregrinos se encuentran personas que se dan cita en estos días festivos para pedir limosnas a los visitantes de la Virgen de la Altagracia, como también varios vendedores ofertando rosarios, velones, flores y cuadros de la virgen.

La señora Brígida Alcántara, devota de la Virgen de La Altagracia, dijo que tiene ocho años viniendo a pies, desde Bayaguana. “Salimos el miércoles a las 9:00 de la mañana y algunos ya estamos aquí otros llegan mañana a las 10:30 con los toros”.

Comentó que pasan mucho trabajo en el recorrido, llevan los toros y que llegó con mucho dolor en los pies.

Citó que es ferviente devota de Virgen, pues, intercedió por su salud, ya que la operaron dos veces de la columna, y ella le hizo el milagro.

En ese orden, Santa Martina Frías, quien también vino desde Bayaguana, reveló que su devoción a la Virgen es herencia de sus padres y que es “Comisaria del Cristo de San Antonio”.

Explicó que tiene más de 30 años realizando la peregrinación y que ha recibido varios milagros de la Virgen, entre ellos su salud y tener hoy un techo propio.

Viacrucis dentro de la basílica

Luego de finalizada la misa, una gran multitud de personas que reunió en la explana de la basílica para realizar un viacrucis en sus alrededores. Este fue dirigido por el padre Cristino Guerrero Mercedes, dando inicio a la primera estación y caminando junto a los feligreses.