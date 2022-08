Devotos de la Virgen de la Altagracia piden y agradecen milagros

La familia de Eidelin Castillo Santana espera que la Virgen de la Altagracia interceda en su recuperación. La niña de dos años y siete meses tiene problemas de discapacidad motora por una masa que le salió en la columna.

"Poniéndola todos los días en la mano del señor, él es quien sabe y la Virgen de la Altagracia", expresó Amaurys Castillo, quien en la mañana de este domingo acudió a la basílica Nuestra Señora de la Altagracia.

Castillo, oriundo de Hato Mayor de la provincia homónima, contó que salieron alrededor de las 6:00 de la mañana para llegar a Higüey, en la turística provincia La Altagracia, para pedir a la Virgen por la niña, quien ya fue operada pero camina con apoyo.



"Somos devotos de la Virgen e hicimos una gran promesa por mi nieta quien tiene problemas de invalidez, pero gracias a Dios se está resolviendo y esperamos que esa poderosa madre de nosotros haga el punto final", comentó Rogelio Castillo.



Cientos de personas devotas se encuentran en la plaza de la basílica catedral como parte de las actividades por los 100 años de la coronación canónica de la Virgen de la Altagracia, cuya imagen será llevada la tarde de hoy a Santo Domingo.



Carmen Frías, de 79 años, viene desde Bayaguana a pedirle a la Virgen de la Altagracia a que le ayude a recuperar su visión. "Porque estoy enferma, a ver si me sana, a ver si me hace ese milagro", comentó.



Frías contó que perdió la visión de su ojo derecho al recibir un golpe con una piedra, mientras apenas ve del izquierdo. "Me he querido operar pero no he podido porque no tengo dinero", dijo.



Como parte de la celebración, 221 toros fueron entregados a la Iglesia católica, la que los subastará en la feria regional y el dinero será utilizado para sus actividades y acciones sociales.

RELACIONADAS