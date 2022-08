Las razones de más de cien protestas frente al Palacio Nacional

En los 24 meses que lleva este gobierno, se han realizado por lo menos 105 protestas frente al Palacio Nacional, según la cuenta del viceministro de la Presidencia de Relaciones con la Sociedad Civil, Alberto Rodríguez Mella, en cuya oficina se reciben las comisiones elegidas por los manifestantes para escuchar sus reclamos.

En estos dos años, 15 de los reclamos han tenido que ver con el pago de prestaciones laborales de desvinculados de instituciones públicas, aunque en este número no se incluye a la exempleada del Ministerio de Obras Públicas que se desnudó en marzo del año pasado, quien había sido desvinculada cinco meses atrás.

La segunda causa de más concentraciones fueron los desalojos. En el viceministerio citado se recibieron 13 grupos que solicitan al presidente Luis Abinader hacer uso de su poder para evitar que se les despoje de tierras que ocupan desde hace algún tiempo. Los terrenos suelen ser reclamados por personas, instituciones públicas y hasta la Iglesia católica.

Le siguen aquellos que piden algún tipo de ayuda económica, ya sea dinero para una operación, gastos médicos, una pensión, un empleo, seguro médico, celebración de actividades deportivas y hasta el pago de alquileres.

A los diez anteriores, se suman las peticiones de viviendas (3) y las de obras o equipamientos (7), como aceras y contenes, acueductos, alcantarillados, plantas de tratamiento de aguas residuales, ambulancias, camiones de bomberos y maquinarias agrícolas.

Los más asiduos

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/05/un-grupo-de-personas-de-pie-en-la-calle-c2aad99c.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/05/un-grupo-de-personas-de-pie-en-la-calle-c2aad99c.jpg Los cañeros que demandan pensiones han sido los que más protestan frente al Palacio Nacional (EDDY VITTINI)

Los cañeros que piden la asignación de pensiones por su labor en el corte de caña en ingenios de azúcar son, por mucho, quienes más veces han acudido a las proximidades del Palacio. En un momento se les impidió partir desde la intersección de la avenida Nicolás de Ovando y Máximo Gómez hacia la casa de gobierno, pero luego lograron retomar sus habituales concentraciones.

Aunque el Gobierno anunció que se concedieron cientos de pensiones para estos trabajadores jubilados, el líder del movimiento, Jesús Núñez, muestra una lista con miles de personas en espera y dice no conocer a los supuestos pensionados por el Estado.

Los soldados dominicanos que lucharon en la guerra en Irak en el año 2003 han acudido al menos cinco veces a protestar. Rodríguez Mella informó a Diario Libre que cuando se puso en contacto con el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, éste informó que no podía pagar los viáticos que les adeudan a los veteranos por un “asunto presupuestario”, es decir, que no hay dinero.

Junto con los que han marchado para exigir el pago de sus prestaciones laborales, hay otras organizaciones a las que el Estado les adeuda dinero. Tal es el caso de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), a quienes supuestamente se les deben 152 millones de pesos de unos autobuses, así como ingenieros constructores de hospitales que solicitaban libramientos de pagos.

¿El presidente se entera?

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/05/texto-jmp9113-34688129.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/05/texto-jmp9113-34688129.jpg Los manifestantes entregan una carta con sus peticiones dirigida al presidente. (JUAN MIGUEL PEÑA)

El viceministro Alberto Rodríguez Mella asegura que diariamente reporta al presidente Luis Abinader las protestas que tuvieron lugar fuera de Palacio. Más allá de enterarse, afirma que el mandatario les da seguimiento y ha llegado a reunirse con algunos sin previa cita.

Rodríguez Mella dice tener la encomienda del presidente de mantener las puertas del Palacio abiertas y canalizar por medio de las instituciones correspondientes las demandas de los que protestan.

“Se le da el seguimiento por las diferentes instituciones. Por ejemplo, si viene un problema del Instituto Nacional de Aguas y Alcantarillados (Inapa), yo mismo llamo a Wellington y me coge siempre el teléfono y resuelve el problema”, sostiene.

El funcionario cita algunos casos que se han resuelto gracias a sus gestiones. Algunos de ellos han sido el pago de las guaguas de Fenatrano; pago de prestaciones a desvinculados del Ministerio de Interior y Policía; construcción de acueducto, alcantarillado y planta de tratamiento en Jarabacoa (actualmente en ejecución); pago de operación para niño en silla de ruedas; compra de camión de bombero; y camionetas y motocicletas para la Policía Nacional.

Aunque a la mayoría de las situaciones no se le da solución o ésta no es inmediata, a las personas se les explica. Por ejemplo, desvinculados sobre los que se descubre que realmente no trabajaban y eran botellas, personas que son desalojadas por otros que sí tienen títulos de propiedad o los soldados que fueron a Irak, quienes ya saben que no se les puede pagar porque no hay dinero.

El día de la última protesta de los médicos se hizo un oficio desde el viceministerio para el director del Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública, señala Rodríguez Mella. Posteriormente, los médicos fueron recibidos por la vicepresidenta y esos funcionarios para discutir sus demandas.