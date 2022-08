Ceara Hatton dice es "inadmisible" falta de hasta papel de baño en Medio Ambiente

El ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, manifestó este jueves lo imperativo de mejorar el equipamiento y la eficiencia administrativa en la institución, a fin de corregir algunas deficiencias en la logística de la entidad.

"Estamos trabajando tanto en el equipamiento como la eficiencia administrativa, no es posible que falte gasolina, es inadmisible que falte papel del baño, eso no puede ser", dijo el funcionario.

"Es inadmisible que tengamos expresiones de ineficiencia en la gestión", agregó Ceara Hatton a propósito del 22 aniversario del Ministerio de Medio Ambiente, que se cumple este 18 de agosto.

"El otro día me encontré con que había varias áreas que no tenían aire acondicionado de varios días y ¿cómo es posible eso? Esas son cosas que no deben pasar", añadió el funcionario.

Capacidad de los empleados

Uno de los retos que enfrenta el Ministerio, de acuerdo a Ceara Hatton, es la falta de capacidad del personal de la institución.

"Ayer estuve en Santiago, me reuní con el personal, y conversando con la gente me di cuenta que tiene que tener más capacitación, tenemos que hacer un esfuerzo. Hay que diseñar cursos de entrenamiento permanente sobre los temas que manejamos en Medio Ambiente", añadió el ministro.

Instó a los viceministros a colaborar en este proceso de formación del personal.

Te puede interesar Medio Ambiente impone multa millonaria a granja de Espaillat por anomalías

Citan logros

En el evento se citó entre los logros del Ministerio la firma de un acuerdo entre República Dominicana y Colombia para la declaración de un área oceánica protegida para la conservación de la cordillera submarina con el nombre de Santuario Marino Orlando Jorge Mera.

Resaltaron que en el último año desde el Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos se ejecutaron 24 jornadas de siembra en las que se plantaron 43,175 plantas de mangles.

Asimismo, destacaron el proyecto" Uso Racional de los Humedales del Caribe para la Mitigación al Cambio Climático y la Conservación de sus Servicios Ecosistémicos, con el objetivo de enfrentar los efectos del cambio climático.