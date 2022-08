Violencia se lleva a cinco mujeres, en una semana de muertes y desgracias

Una ola de violencia que afecta la República Dominicana ha dejado un saldo de al menos diez personas muertas en la última semana, entre ellas cinco mujeres. Solo entre el sábado y el domingo, cuatro mujeres perdieron la vida a manos de parejas y exparejas, tres de ellas de una misma familia, en el municipio de Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo.

En la familia de Los Alcarrizos, un hombre identificado como Esteban Javier Cora, agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), mató a Pamela de la Cruz, su expareja; María del Rosario, exsuegra; a su excuñada, Indira de la Cruz, y al señor Liran Méndez Báez, quien lo persiguió después del triple feminicidio. También hirió a su hijo de cuatro años.

Mientras que ayer domingo falleció en Moca la joven Carla Angélica Pérez Durán, de 20 años, quien presuntamente fue agredida por su novio con un cuchillo el sábado. Por la muerte de Pérez Durán está detenido el novio de la víctima José Ángel Ureña Rodríguez, quien ha negado ser el asesino. Sin embargo, en una nota de voz que presumiblemente envió la joven a un pariente luego de ser atacada, dijo que su pareja intentó matarla.

De igual manera, el pasado lunes 15 de agosto, Dionicio Antonio Sosa Santos, quien tenía orden de arresto por violencia de género, mató de varias puñaladas a su expareja Yuledy Adelaida Jiménez González, de 39 años, en el sector Villa Rosa II, en Santiago.

Mujeres fallecieron de forma violenta en el año 2021, según el último informe de la ONE.

El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva contra el presunto asesino.

Estos sucesos hacen hincapié en la realidad que revelan los datos del Anuario de Muertes Accidentales y Violentas de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), que señala que 144 mujeres fallecieron de forma violenta en el año 2021.

La criminalidad que afecta el país también ha apagado la vida de varios hombres. En otro hecho ocurrido la noche del sábado en Gaspar Hernández, provincia Espaillat, perdieron la vida Nelson Antonio García, alias Tres Pelos, y Nelson Ciriaco, luego de que un hombre identificado como Sandro Lebrón alegadamente les entrara a tiros.

El presunto homicida se encuentra prófugo y es buscado por las autoridades.

Asimismo, la madrugada del viernes murió a tiros el comunicador Manuel Duncan, durante un incidente ocurrido en un establecimiento de comida rápida del sector Mirador Norte, en el Distrito Nacional.

Por este hecho está detenido el expresidente de la Dirección General de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante retirado Félix Alburquerque Comprés, quien se entregó a la justicia el viernes en la noche, y contra quien el Ministerio Público pedirá prisión preventiva en las próximas horas.

El martes, perdió la vida el joven Dabel de Jesús Zapata, de 33 años, hijo del diputado oficialista por Dabajón, Darío Zapata, en un supuesto asalto en un negocio de comida rápida en el kilómetro 81/2 de la avenida Independencia.

El viernes, la Policía Nacional informó que detuvo a Julio César Iber Jiménez, alias Kendry, de 29 años, uno de los cuatro hombres que realizaron el asalto en el que murió el joven y este domingo del apresamiento de Raúl Bradaniel Ortega Antigua, de 18 años.

La institución dijo que persigue a los demás involucrados.

Piden a la justicia jugar su rol

La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, dijo ayer que cuando se varía la medida de coerción contra un hombre que ha sido denunciado por agresión a su pareja y se deja libre, esto aumenta el riesgo de la víctima. La funcionaria expresó que la justicia debe jugar su rol en los casos de violencia de género e intrafamiliar. De su lado, el psiquiatra Héctor Guerrero Heredia recomendó a la población que es mejor “pasar por pendejo y no por muerto”. “Si usted puede pasar por pendejo, pase y no por muerto. Evite discusiones, diga sí, usted tiene razón, discúlpeme. Ceda el paso y el lugar. Elija entre su orgullo y su vida. Recuerde que la calle está llena de personas con problemas que no saben solucionar y quieren descargar su ira con otros”, expuso en Twitter.