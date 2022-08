Consejos del psiquiatra Héctor Guerrero Heredia ante ola de violencia

Ante la ola de violencia que vive el país estas últimas semanas en la que varias personas han sido asesinadas u ultimadas de forma violenta, el médico psiquiatra Héctor Guerrero Heredia recomendó a la población que es mejor "pasar por pendejo y no por muerto".

"Hijos, sobrinos, pacientes y público general, así como a mí mismo...", fueron las palabras con las que inició su mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

"Si usted puede pasar por pendejo, pase y no por muerto. Evite discusiones, diga sí, usted tiene razón, discúlpeme. Ceda el paso y el lugar. Elija entre su orgullo y su vida. Recuerde que la calle está llena de personas con problemas que no saben solucionar y quieren descargar su ira con otros" Héctor Guerrero Heredia Psiquiatra “

Este mensaje de inmediato provocó la reacción de los internautas ante los íltimos hechos violentos que han causado pavor en la población dominicana en los últimos días.

"En la vida usted puede saber hacer de todo, pero si no sabe hacerse el pendejo no sabe nada", "Gracias Dr, haces unos años, que practico esos consejos, yo no le cedía el paso a nadie y discutía con cualquiera, ya esas son cosas del pasado", "Así mismo le contesté a uno: prefiero hacerme el pendejo que hacerme el guapo para pasar 20 años tranca'o", fueron algunas de las reacciones de sus seguidores.

Sin embargo, no faltaron los comentarios de aquellos que dijeron conocen personas que prefieren morir antes que hacerse "el pendejo".

"Conozco un par que antes de hacer eso prefieren morir.. Lamentablemente sé que, como ellos, hay muchos", le respondió un usuario de la red social.

Diez personas asesinadas la última semana

La ola de violencia que afecta al país dejó un saldo de al menos diez personas útimada, entre ellas cinco mujeres.

Solo entre el sábado y el domingo cuatro mujeres perdieron la vida a manos de pareja y exparejas, tres de ellas de una misma familia, en el municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo.

Hijos sobrinos pacientes y publico general asi como a mi mismo... pic.twitter.com/mVIucO1JlO — Dr. Héctor Guerrero Heredia (@guerrerohegh) August 21, 2022

Leer más Al menos diez personas asesinadas, entre ellas cinco mujeres en la última semana