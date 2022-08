Chu Vásquez reconoce altos niveles de violencia que existe en RD

El ministro de Interior y Policía, Jesús Chu Vásquez, dijo que entiende la situación por la que atraviesa la República Dominicana con los niveles de violencia y por lo cual desde la institución que dirige se encuentra trabajando para arreglar la situación.

Indicó que debido a ese problema es que se han realizado congresos de normas comunitarias, mesas de trabajo para tratar el tema de la violencia.

Señaló que la firma de acuerdos con diferentes instituciones y los diversos sectores que han sido intervenidos como parte de la Estrategia de Seguridad Ciudadana, se hace debido a que "se entiende el problema que se está viviendo en el país con los niveles de violencia".

Vásquez indicó en ese sentido que se debe trabajar en combinación con la sociedad, iglesias, juntas de vecinos y las organizaciones sociales "para poder crear un ambiente" sin violencia.

"Fijense cómo se han expresado también la preocupación de los médicos, psicólogos y psiquiatras con relación al tema que tenemos, es decir, no hay forma de que podamos nosotros tener un policía en la casa de cada ciudadano", dijo el ministro durante la instalación de las comisiones de trabajo en el área educativa para la reforma policial.

Aseguró que el tema de la violencia se debe "seguir trabajando para poder obtener los resultados que finalmente vamos a lograr" con la reforma policial.

Dijo que el Ministerio de Interior y Policía inició el proceso de "formadores de formadores" para el tema de la Policía Nacional lo cual se suscribe a los trabajos que se están realizando en las diversas mesas para abordar los resultados que se esperan de la reforma.

"Nosotros hemos heredado situaciones de muchos años de descuido de una institución y ahora nosotros estamos sentando de manera responsable todos estos temas y se está trabajando en todo el tema institucional de la Policía Nacional en cada renglón y no hay una sola área donde no se esté trabajando y donde no se tenga avances importantes", explicó.

El ministro dijo que la reforma policial es un tema que "como todo proceso de reforma se tiene que dar continuidad" esto para obtener los objetivos que se han planteado.

La pasada semana los actos de violencia cobraron la vida de al menos 10 personas en hechos separados.

Cinco mujeres y cinco hombres fueron las víctimas mortales de los hechos violentos registrados entre el 16 de agosto y el pasado fin de semana.