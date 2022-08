Realizan jornada de cardiología y otras asistencia de salud en San Juan

El pasado domingo se realizó una jornada preventiva de salud en el municipio de El Cercado, provincia San Juan, donde se brindó más de dos mil asistencias médicas.

Durante la jornada, el 10 % de las personas asistidas presentaron trastornos neurológicos y factores de riesgo para cáncer, lo cual el doctor Tirso Roa Castillo, presidente de la Fundación nacional de Cardiología y Asistencia Médica ve preocupante y grave.

Explicó que esa situación es la que lleva a los pacientes a los hospitales y que, si no se aplica una política de medicina preventiva, los únicos que ganan son los empresarios que venden los medicamentos caros y los equipos para los centros de salud.

“Muchos pacientes presentaron riesgo para trombosis, taquicardia, arritmia, presión severa, y el peligro está en que estas personas no sentían síntoma alguno, y eso es lo grave”, dijo el doctor Roa Castillo.

Manifestó que las consecuencias de la falta de prevención son evidentes porque deja como resultados ciudadanos que no pueden trabajar y por ende no pueden producir, por el contrario, lo que han ganado lo pierden en gastos médicos y por lo regular no se recuperan.

Sobre los casos de violencia en el país

Roa Castillo afirmó que la mayoría de los casos de violencia social que afectan a República Dominicana “están relacionados con el corazón”. Dice es necesario prestarle mayor atención a dicho órgano.

El galeno sostuvo que no es del cerebro sino del corazón que nace la paz y la tranquilidad. “De manera que, si se quiere tener una población tranquila, el gobierno tiene que invertir en la salud, por lo que el llamado es a la prevención”, manifestó.

Consideró que por mucho esfuerzo que sigan haciendo las autoridades en materia de lucha contra la violencia, difícilmente logren grandes resultados, sino se ataca el mal de raíz, en materia de prevención.

De acuerdo con el facultativo, al ser el corazón un órgano de sentimiento acumula una secuela de males que provocan reacciones diferentes en el ser humano en momentos determinados.

Advirtió que el corazón está diseñado para durar por lo menos 90 años y más, pero que, si no se le da mantenimiento, sino visita al especialista por lo menos una vez al año, el ritmo cardíaco se acelera y la persona ni se da cuenta.

Agrega que cuando el corazón se acelera, lleva una circulación muy rápida al cerebro, lo cual lo irrita y el ser humano se incomoda.