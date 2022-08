Esposa de hombre ultimado por cabo de la Digesett dice matador salió a buscarlo

La esposa de Liren Méndez Báez, una de las víctimas de cuádruple asesinato de Los Alcarrizos, negó este miércoles que su pareja haya perseguido a su victimario, tras quitarle la vida a tres mujeres, en el sector Los Coquitos, de ese municipio.

Ana Montero, quien acudió a la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, donde se conocería la medida de coerción al agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), Esteban Javier Cora, acusado de matar a tiros a su expareja, exsuegra, ex cuñada y a Liren.

"Eso es mentira, él se trasladó a más de 6 kilómetros de distancia , en ningún momento mi esposo atacó al matador, él había salido de un cumpleaños de la casa de su hermana", expresó Montero tras entender que no fue casualidad la muerte de su esposo y padre de sus dos hijos.

Es por esta razón que la dama, que llevaba más de 20 años de unión con Liren, exige que interrogue a un hombre al que solo identificó como Papi Ogando y a su esposa, quienes supuestamente fueron testigos de lo ocurrido la noche del pasado sábado 20 de agosto. Dice que tras el incidente los acompañantes de Liren huyeron y hasta el momento no han tenido noticias de ellos.

"Doy fe que mi esposo no era una persona violenta, no se merecía esa muerte, él murió como un perro porque ese animal salvaje, un desalmado, sin madre lo mató, quitándole a esos dos niños a su padre", manifestó Montero con un nudo en la garganta y enfatizando que no conoce al homicida.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra el agente de laDigesett por entender que el imputado no ofrece garantía para presentarse al proceso y someterse a los mismos, debido a que no cuenta con arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga.

Javier Cora está acusado de ultimar a Indira de la Cruz, expareja; María Nelly del Rosario, ex suegra; a la cuñada Indiana Paola de la Cruz y a Liren.