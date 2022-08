Plan para ordenar tránsito en San Cristóbal contempla pares viales, nuevos semáforos y señalización

Las autoridades buscan superar el problema de los accidentes y los tapones en el municipio de San Cristóbal, con la puesta en marcha de un programa de movilidad vial a cargo de la Alcaldía de esa ciudad, la Gobernación y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

En un recorrido realizado por Diario Libre en San Cristóbal se pudo constatar que las instituciones inmersas en el “Plan de Ordenamiento Vial de San Cristóbal” ya han señalizado y colocado semáforos nuevos en varias intersecciones.

Se trata de áreas de gran cúmulo de tránsito a diferentes horas del día, especialmente en horas pico.

Entre los lugares intervenidos se pudo observar la avenida Libertad con carretera Sánchez (a la entrada del municipio), la calle Sánchez esquina Fernando Arturo de Meriño y la calle Sánchez con Pedro Renville, próximo al Instituto Politécnico Loyola y el Polideportivo de San Cristóbal.

Han señalizado y colocado semáforos nuevos en varias intersecciones.

De acuerdo a un informe del Intrant y de la Alcaldía, el programa contempla la puesta en funcionamiento de pares viales en el centro urbano, señalización de los puntos críticos y zonas escolares y la instalación de nuevos semáforos, incluyendo la rehabilitación de los existentes.

Al respecto, Ramón Rodríguez, director de prensa de la Alcaldía, explicó que el plan, después, será complementado con la construcción de un parqueo.

Ramón Rodríguez, director de prensa de la Alcaldía de San Cristóbal.

“Algunas vías serán reorientadas conjuntamente con el plan de señalización y este proceso lleva un programa de educación a la ciudadanía. Todavía no se han determinado cuales son las vías (a ser reorientadas)”, sostuvo Rodríguez, al tiempo de destacar que el ayuntamiento ha estado haciendo el trabajo de reestructuración de las vías.

Ciudadanos

Choferes de una de las rutas de guagua de San Cristóbal valoraron las medidas como positivas, en especial la creación de un parqueo, porque entienden que en gran parte de las calles se colocan vehículos de ambos lados entorpeciendo la circulación.

Miguel Mesa, control de guagua de la Ruta A.

"Hay muchos vehículos y carros parqueados a ambos lados de las calles, hay que poner a que se paren de un solo lado" Miguel Mesa Control de guagua de la Ruta A “

Durante el recorrido se pudo ver que en la calle Mella, en el tramo entre la Policía Nacional y el Parque Central, los vehículos son estacionados a ambos lados de la vía quedando solo un espacio en medio para transitar.

En tanto que Fernando Ventura, chofer de guagua, consideró que uno de los semáforos, ubicado en la calle Mella con Libertad, tarda mucho tiempo para dar el paso.

Fernando Ventura, chofer de guagua.

El plan

El “Plan de Ordenamiento Vial de San Cristóbal” fue iniciado formalmente este jueves por la Alcaldía, la Gobernación y el Intrant, en un acto en el que se explicó que fue consensuada la implementación de esta primera etapa para gestionar la movilidad en la referida ciudad.

Durante el acto, Hugo Beras, director del Intrant, indicó que para la ejecución del plan se evaluaron los patrones viales del centro urbano, los puntos o áreas críticas de concentración de accidentes, los cruces semaforizados existentes, la demanda de estacionamiento, las ofertas de transporte público, las zonas escolares y la falta de señalización horizontal y vertical.

Autoridades en el lanzamiento del"Plan de Ordenamiento Vial de San Cristóbal".

“A partir de estos datos, se destaca la rehabilitación acorde al nuevo plan de circulación vial de los semáforos de: Carretera Sánchez (C/ Padre Borbón) – C/ Proyecto Los Nova, Carretera Sánchez Vieja – C/ Fernando Lapaix y avenida Libertad –Carretera Sánchez”, sostuvo el funcionario.

De igual modo, Beras puntualizó que se cumplió con la instalación de dos nuevos semáforos en las calles Padre Borbón y General Cabral y en el Cruce de Sabana Toro con Carretera La Toma.

Intersección de la avenida Constitución con calle Mella, zona de gran cúmulo de tránsito a diferentes horas del día.

El titular del Intrant anunció que “en este momento, se dejan iniciados los trabajos de señalización horizontal y vertical de estos cruces, priorizando donde están instalados los semáforos y los puntos críticos identificados en el mencionado plan, entre los que se destacan las siguientes intersecciones: avenida Libertad – Carretera Sánchez (Monumento a los Constituyentes), el Cruce Madre Vieja, avenida Constitución – calle La Trinitaria (Entrada al barrio Los Molina), entre otros.