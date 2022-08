Imponen prisión contra hombre que degolló novia en Villa Trina

El juez de Atención Permanente del distrito judicial de Espaillat impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de un hombre acusado de matar a su novia de 19 años en el distrito municipal Villa Trina.

El imputado José Ángel Ureña Rodríguez habría admitido que mató a Karla Angélica Pérez Durán durante una discusión.

La víctima había pedido auxilio en un audio que logró enviar pese a estar herida en el cuello.

"Ayúdame que me estoy muriendo... José me quería matar, me estoy muriendo, estoy en Villa Trina, por una loma que no tiene carretera", exclamaba Carla en la nota de voz.

Tras ser auxiliada, la joven fue trasladada a un centro hospitalario donde murió a causa de la herida de arma blanca que le provocó José Ángel Ureña Rodríguez.

El hecho ocurrió el sábado en la carretera Villa Trina hacia el Mogote.