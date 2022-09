Niña de 13 años graba video para Abinader en el que le suplica que ayude a su madre enferma

Entre lágrimas, la niña Arilianny Mercedes grabó un video para pedir al presidente Luis Abinader que la ayude con la situación de su madre, la cual se encuentra postrada en una cama en estado vegetativo.

“Señor presidente este video es con motivo para que me dé una ayuda con mi mami, miren como me la dejaron en el hospital de Nagua, mi mamá casi no come, por ahí es que se alimenta (a través de una sonda médica), ella tenía un dinero ahorrado para hacer una casa, pero ese dinero se invirtió en ella”, relata la niña Arilianny entre lágrimas

La adolescente de 13 años muestra la situación en que se encuentra Alba Iris Mercedes, de 42 años, oriunda del municipio Arenoso, en la provincia Duarte, quien desde septiembre del 2021 quedó postrada en una cama luego de que se le practicará una cesárea en el hospital de Nagua.

Arilianny Mercedes también tiene otros dos hermanos y un padre que han tratado de ayudar a Alba Iris con lo que pueden, pero no ha sido suficiente. En el video la niña explica que necesita una casa para vivir con su madre, que, pese a vivir en casa de sus abuelos, ella necesita un lugar para estar con su madre y sus hermanos.

Alba Iris duró alrededor de ocho meses recibiendo su alimentación a través de una sonda nasal, la cual le fue removida y colocada en el área abdominal.

Los familiares de la paciente han agotado todos sus recursos, por lo que se les dificulta adquirir los productos para su alimentación y los medicamentos.

Para cualquier ayuda a la familia de Alba Iris, puede contactarlos a través de los teléfonos (809) 491-3735 o (829) 497-1651.

