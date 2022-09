Alcalde de Sabana Iglesia pide perdón por haber trabajado para que Abinader perdiera

El alcalde de Sabana Iglesia, en la provincia Santiago, lamentó este viernes haber trabajado en el pasado para que el presidente Luis Abinader perdiera las elecciones.

Rodolfo Antonio Reyes Rodríguez, que antes era del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), habló durante el palazo del acueducto Sabana Iglesia-Jánico, encabezado por el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud.

"... (Luis Abinader) es un hombre de visión, un hombre de futuro, porque estamos enmarcados en un municipio de la sierra, un municipio denominado capital de las aguas, y por decenas y decenas de años, este municipio estuvo sin agua, y él tuvo la visión de prometer este acueducto en el 2014, y quien humildemente les dirige la palabra pudiera considerarse culpable porque yo trabajé para que Luis Abinader Corona, no construyera este acueducto porque luché para que perdiera", dijo Reyes Rodríguez en un video que circula.

A seguidas agregó: "Pero oh, craso error cometido, hoy me arrepiento y pido perdón ante Dios y ante el mundo por no haber luchado por el mejor presidente, el presidente más honesto". Sus palabras fueron respondidas con aplausos por los asistentes al acto.

No es la primera vez que Reyes Rodríguez se va en elogios hacia el mandatario, pues el 29 de marzo pasado, dijo que un presidente "viene siendo el representante de Jesucristo entre sus iguales".

Reyes Rodríguez, que fue electo en la boleta del PLD en las pasadas elecciones, se juramentó en el Partido Revolucionario Moderno, actualmente en el poder, el 8 de julio de 2021, según publicó el presidente de la organización, José Ignacio Paliza.

Pasan a las filas del @PRM_Oficial, el Alcalde de Sabana Iglesia, y la pasada alcaldesa de Guerra; dirigentes salientes del PLD y PRD, respectivamente.



¡Crecemos..! #SomosPRM pic.twitter.com/CZ3GwLq7A1 — Jose Paliza (@JosePaliza) July 8, 2021

Según el Inapa, el acueducto beneficiará a más de 25,000 habitantes a través del suministro de agua potable con calidad.