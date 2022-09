Jueces consideran comentarios de Yeni Berenice Reynoso atentan contra Poder Judicial

La Asociación Jueces Dominicanos para la Democracia (Judemo) calificó de "un atentado a la institucionalidad del Poder Judicial, a su independencia y autonomía" las expresiones publicadas en la red social de Twitter por Yeni Berenice Reynoso, procuradora general adjunta, luego de la sentencia emitida en el caso por homicidio y corrupción administrativa en la pasada gestión de la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses (Omsa).

En un comunicado firmado por la presidente de Judemo, magistrada Elka Reyes Olivo, se rechaza la actuación de Reynoso, cuyos juicios "ensombrece la labor, el respeto, la decencia y responsabilidad con la que ha sido reconocida en este periodo la Procuraduría General de la República y la forma institucional en que se ha conducido su actual gestión".

La fiscal Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución del Ministerio Público, escribió el pasado 9 de septiembre en su cuenta de Twitter: "En la RD la jurisprudencia de la corrupción es vergonzosa, indignante, parcial, ilógica, contradictoria, servil, deficiente, errónea... Es increíble como mayoría de los tribunales varían sus criterios exclusivamente para favorecer corruptos y casos de crimen organizado".

Sobre este comentario, Judemo apuntó: "Constituye un gravísimo atentado a la institucionalidad del Poder Judicial, a su independencia, autonomía, a la majestad de la justicia, a los principios y valores cuya preservación constituyen el eje central de nuestra organización, lo cual defenderemos siempre".

"El comportamiento de la Licda. Reynoso Gómez resquebraja la institucionalidad e independencia del Poder Judicial, al lanzar ataques y acusaciones en contra del sistema de justicia, que además de enlodar la imagen de éste, generan una injustificada intranquilidad en la población dominicana y retoma prácticas del populismo penal que se encontraban casi superadas", subrayan en el documento fechado el miércoles 14 de septiembre.

Judemo explica en el documento: "Tanto nuestra Constitución como la normativa procesal penal dominicana establecen con claridad los roles de todos los actores del sistema penal, así como el procedimiento a agotar en los procesos penales en caso de insatisfacción y desacuerdo, no seguir estas reglas atenta contra el orden legal e institucional y es capaz de afectar de forma significativa la independencia judicial, principal garantía de un Estado de derecho; por tal, debe ser un compromiso de todos ceñirnos a estos y someternos a los principios y reglas, conscientes del impacto de nuestro accionar y del ejercicio democrático de los diferentes roles".

La organización defendió en el documento la actuación de las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, quienes la madrugada del pasado 9 de septiembre emitieron sentencia contra los ocho implicados en el caso de muerte del catedrático universitario Yuniol Ramírez y por supuestas denuncias de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa).

"Cualquier observador razonable es capaz de deducir que la publicación que destacamos es una acusación que desacredita, daña y menoscaba el trabajo honrosamente desplegado por quienes integramos la judicatura nacional, entre cuyos miembros se encuentran las magistrados Claribel Nivar, Yiselle Soto, Clara Castillo y el magistrado Deiby Peguero, a quienes debido a circunstancias inherentes a sus funciones les han asignado aleatoriamente esos casos, los que por implicaciones políticas terminan concitando el interés de la prensa mediática".

Instaron a Reynoso Gómez "a utilizar sus reconocidas competencias en la persecución penal y el fortalecimiento de su institución, lo que de seguro repercutirá en el bien de la nación, sin acudir a estas prácticas de uso de redes sociales para emitir acusaciones graves, difamatorias e injuriosas como aquellas de que los tribunales 'varían sus criterios exclusivamente para favorecer corruptos y casos de crimen organizado'; expresiones significativamente dañinas, capaces de erosionar la credibilidad e imagen de la justicia, afectar la independencia judicial y el debido proceso y condicionar la opinión pública".

Al igual que el magistrado Francisco Ortega Polanco, juez de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, Judemo se refirió al término "juicios paralelos", al comentar sobre el trato mediático a los procesos judiciales.

"Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMO), pionera del asociacionismo judicial en el país, comparte plenamente que la labor jurisdiccional esté sujeta al escrutinio público, pues ello reivindica el principio de publicidad, corolario del necesario control ciudadano en la labor jurisdiccional, y ahí los medios de comunicación juegan un papel importante. Sin embargo, censuramos las afirmaciones y acusaciones contenidas en el referido twitter, así como el uso de esa vía para llevar procesos penales paralelos".

Derecho y no popularidad

En tanto que el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), Luis Henry Molina Peña, aseguró este jueves que el precio de la independencia judicial consiste en tomar decisiones que pueden no gustar porque están sustentadas en el Derecho y sus fuentes y no en la popularidad. De acuerdo a una nota de prensa enviada por el Poder Judicial, Molina Peña afirmó que los jueces son muy valientes porque actúan contra la presión mediática y fallan aplicando la Constitución y las leyes. “La independencia es una protección ante la posibilidad de presiones; la sociedad debe comprender que, ante el Poder Judicial, una parte acusa y tiene a su cargo destruir la presunción de inocencia por medios legales, y otra tiene que proteger su presunción de inocencia. La verdad, si hay culpabilidad o no, lo establece una sentencia, que a su vez tiene mecanismos para su revisión que son las vías recursivas”, explicó durante una charla en la Universidad Iberoamericana (Unibe).