Primera dama: “No hay crisis en el Conani”

La primera dama de la República, Raquel Arbaje, en su condición de miembro del Directorio Nacional del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) encabezó un encuentro con la prensa en el que los principales actores defendieron el órgano rector del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia tras la crisis institucional acarreada por la muerte de un menor, la caída de un niño y la escapada de ocho jovencitas.

En el acto realizado en la sede de Conani de la avenida Máximo Gómez en el Distrito Nacional, en el que también se presentó la nueva presidenta ejecutiva, Luisa Ovando, la primera dama tomó la palabra y dijo: “Qué bueno que estamos hoy aquí. No hay crisis en el Conani”.

La esposa del presidente Luis Abinader aseguró que la institución (Conani) por muchos años ha sido desvalorizada.

“Son situaciones normales, porque estamos trabajando con los niños y niñas más vulnerables”, enfatizó al hacer un llamado a la conciencia de la población sobre los posibles eventos que podrían darse en los centros de acogida de la entidad.

La primera dama reconoció que se debe mejorar y adelantó que se está trabajando en conjunto con la Policía Nacional para reforzar la seguridad de los Conani.

Abogó por una política de salud sexual integral en valores.

“En los Conani hay jóvenes que han sido violadas por sus padrastros, y yo les digo, qué puedo hacer por to y me dicen:'Que me saque al padrastro de la cárcel'”.

Arbaje entiende que todavía hay mucho que hacer, crear junto al Ministerio Público un protocolo y que todos den apoyo a ese órgano acusador.

“El Conani está para alzar su voz por los que les han callado su voz”, señaló.

Escape de ocho adolescentes

Sobre el escape de ocho adolescentes del clausurado hogar de paso de la avenida Expreso V Centenario, el Conani aclaró que las jóvenes eran de nuevo ingreso y que estaban en un proceso de adaptación y evaluación.

Afirmó que cuatro han sido reintegradas y una de ellas fue llevada al seno familiar. Las tres restantes están en un proceso de identificación conjuntamente con familiares y los fiscales actuantes en el caso.

Sobre la niña que cayó de un cuarto piso de este mismo hogar, la entidad dijo que está bien dentro de su cuadro delicado, y que, a su vez, se mantienen en constante comunicación con la familia y con el equipo de salud que la atiende en el Hospital Dr. Hugo Mendoza, de Santo Domingo Norte.

La entidad decidió agilizar el cierre del hogar de paso de la avenida Expreso V Centenario en Villa Consuelo por los últimos acontecimientos.