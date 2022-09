Amigo del ebanista: A Daniel lo mató un Ministerio Público que no hizo su trabajo

El apicultor César Rosario, amigo de Daniel Guerrero (El ebanista) que la noche del jueves cayó abatido a manos de agentes de la Policía Nacional tras atrincherarse y ultimar a unos supuestos delincuentes que lo tenían en zozobra, manifestó que a su amigo “lo mató una policía ineficiente y un Ministerio Público que no hizo su trabajo”.

Reveló que el ebanista se había querellado ante las autoridades en contra de los desaprensivos que por varias ocasiones le robaron los equipos del taller, “y estaban tan desacatados que se burlaban de él”. Enfatizó que el MP no lo protegió.

“Murió protegiendo sus bienes y a su familia. Era un hombre de trabajo que lamentablemente llegó a un estado de desesperación por la ineficiencia, por la falta de acción de las autoridades”, sostuvo entre llantos al ser entrevistado en el programa El Sol de la Mañana.

Rosario explicó que justo ayer los ladrones fueron al lugar a robar nuevamente y burlarse, “él sacó una escopeta que tenía y los mató”.

Incapacidad judicial

Sobre el tema, especialista en Seguridad Ciudadana, Daniel Pou, entiende que el detonante de la conducta del ebanista fue el resultado de “la incapacidad que existe en nuestro sistema de justicia para actuar en consecuencia frente a rateros que hostilizan a la gente decente”.

Durante una conversación con Diario Libre, Pou sostuvo que este caso es una “muestra elocuente” de hasta dónde pueden arrastrar los fallos del sistema tanto de seguridad como de justicia a un ciudadano correcto que decide hacer justicia por manos propias.

“Efectivamente, este detonante condujo a una situación en que no hubo un buen desempeño por parte de la Policía Nacional que no tenían el entrenamiento debido o que no siguieron las recomendaciones que dicta un protocolo para una situación de esa naturaleza”, expresó.

Asimismo, entiende que desde ya la Policía debe ir mejorando en el tema de “mando y supervisión”, que a su juicio es uno de los aspectos donde falencias (errores) se exhiben dentro de la institución.

¿Cómo murió el ebanista? Se traincheró y mató a tres supuestos delincuentes y a un agente de la PN La Policía Nacional regional indicó que una patrulla preventiva acudió al lugar ante el llamado de alerta del Sistema de Emergencia 9-1-1, donde informaba que en el callejón indicado había una persona realizando disparos. El informe preliminar agrega que los agentes al llegar al lugar vieron tres personas muertas tiradas en el pavimento, por lo que procedieron a buscar el autor, quien se había atrincherado en un depósito de madera de su propiedad. En esas circunstancias, el segundo teniente Manuel Moisés Hernández, junto a los rasos Luis Carlos Reyes Reyes, Moisés Santana Navarro y el cabo Adelin Alberto Maldonado, penetraron al depósito de madera para apresarlo, realizando varios disparos de escopeta, resultando muerto el oficial Moisés Hernández, y los rasos y el cabo heridos. El ebanista, tras matar al oficial y herir a los alistados, los despojó de sus armas de reglamento y un fusil AK-47, calibre 7.62 milímetros, hiriendo luego al sargento Pedro Alejandro González Sánchez, según la uniformada. Horas más tarde, un equipo de Operaciones Especiales Swat de Santo Domingo llegó al lugar, quienes fueron recibidos a tiros, resultando herido el cabo Jorge Luis Cuevas Pérez. Al lugar del hecho se presentó el director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, entre otras autoridades.