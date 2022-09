Ministerio de Defensa aclara robo de materiales de construcción fue en Haití

El Ministerio de Defensa (MIDE) advirtió este domingo sobre la divulgación de fotos y videos de acontecimientos ocurridos en el territorio haitiano como hechos relacionados con la República Dominicana.

El ministerio informó que este sábado circuló un video en el cual se pretende presentar un asalto de haitianos a las instalaciones de una ferretería en Juana Méndez, como un robo de varillas y materiales usados para la construcción del muro fronterizo.

En una nota de prensa, la institución también hizo referencia a las informaciones sobre una presunta entrada desordenada a territorio dominicano de ciudadanos haitianos por la puerta que existe en el paso fronterizo formal de Dajabón, y que, según explicó el ministerio, ocurrió en la puerta que tienen las autoridades haitianas en el paso fronterizo de Juana Méndez que da acceso al territorio de Haití.

La institución refirió que tiene el control de la línea fronteriza y el territorio próximo, y que están en la capacidad de manejar cualquier situación.

Pidió no divulgar informaciones alarmistas no confirmadas. “Son tiempos de crisis y serias dificultades para nuestros vecinos de Haití y no debemos crear situaciones y alarmas con informaciones falsas que nada aportan y en cambio podrían crear dificultades”.