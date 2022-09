Moradores de barrios vulnerables de Higüey se niegan a salir de sus hogares por llegada de Fiona

Villa María, Villa Esperanza, Los Sotos, La Florida y Las Siete Laguna son los lugares más vulnerables de la zona sur del municipio Higüey, en la provincia La Altagracia, donde las autoridades realizaron un recorrido tratando de convencer a las personas de que salieran de sus hogares a casa de algún familiar o a los refugios que ya tienen organizado, ante el paso inminente del huracán Fiona.

Estas personas que viven en sectores vulnerables, muchas de sus casas hacen patio con el río, no ven necesario salir todavía de sus humildes casas, pues entienden, también, que todavía no ha llovido lo suficiente para que el agua ponga en riesgo sus vidas.

Asimismo, se niegan a salir de sus hogares por temor a que les roben sus ajuares, alegando que las mismas se quedarían solas y al regresar no encontrarían nada.

El señor Ramón Lappost Báez, quien vive en el sector de La Florida, dijo que él no se va de su casa y qué para qué se va para un albergue, pues, después que están allí con todas sus cosas no encuentran quien los lleve de nuevo.

Citó que él no va a salir y que cuando el huracán Hortensia el agua le daba al cuello, pero nunca salió de su casa.

“Yo nací y me crie aquí, y no voy a salir para dejarle la casa a nadie, ahora si me dicen que me van a dar un hogar por ahí, me voy, solo así”, expuso Lappost Báez.

Mientras que la señora Criseida Mejía, quien vive en el sector Los Soto Abajo en una casa a la horilla del río y tiene su padre muy mayor de edad, argumentó que todavía no puede salir, que solo si ve que el río está muy hondo es que ellos se irían.

Señaló que solo iba a sacar a su progenitor, aunque sostuvo que el río estaba bajito todavía.

En el recorrido, realizado por las autoridades que integran Comité de Prevención, Mitigación y Respuestas de La Altagracia, se evidenció que muchas de las calles de estos sectores ya se encontraban con mucha agua y el río que baña dichos barrios también.

Las autoridades

Las autoridades civiles y militares estuvieron tratando de convencer a los moradores de salir de sus casas, especialmente donde habían niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, además de personas con condiciones especiales.

De esos sectores, solo una familia aceptó ser evacuada y fue llevada por uno de los vehículos del Ministerio de Obras Públicas a la casa de unos familiares. Estos solo se llevaron algunas mudas de ropas.

Registro de lluvias y vientos

En Higüey, municipio cabecera de la provincia La Altagracia, ha estado lloviendo desde temprano, aunque han sido aguaceros moderados y de corta duración. Los vientos con mayor intensidad se empezaron a sentir entrada las 6:00 de la tarde.