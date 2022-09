Santiago: realizan marcha para pedir justicia por muerte de dos jóvenes de Navarrete

Familiares afirman no hay claridad sobre quienes cometieron el crimen y por tanto solicitan al Ministerio Público investigar más a fondo. ( CÉSAR JIMÉNEZ )

Familiares y amigos de dos jóvenes cuyos cuerpos fueron encontrados quemados próximo a un cementerio en el municipio El Mamey Los Hidalgos, en la provincia Puerto Plata, realizaron una marcha para exigir justicia, en el municipio Navarrete de esta ciudad de Santiago.

Estefan Rafael Dominguera Hidalgo, de 29 años, y Olenny de Jesús Luna Disla, de 23, eran cobradores de un consorcio de bancas de sorteos de lotería, y fueron asesinados el pasado 9 de agosto.

Según informaron familiares, en principio sospechaban de que el móvil de la muerte se trataba de un atraco, sin embargo, hoy no hay claridad sobre quienes cometieron el crimen y, por tanto, solicitan al Ministerio Público investigar más a fondo, luego de haber sido liberado bajo garantía económica un hombre sospechoso del crimen.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/18/un-grupo-de-personas-de-pie-en-la-calle-02fe976f.jpg

"A un mes y 18 días del asesinato de los dos jóvenes no ha habido respuestas precisas de la justicia de este país, estamos consternados las dos familias, entendemos que ya esta bueno que sigan pasando cosas como estas y no nos den respuestas, no entiendo a quien la justicia esta protegiendo y sabemos que hubo una paga para que mataran esos niños", explicó Juan Luna, el padre de uno de los fallecidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/18/un-grupo-de-personas-en-la-calle-junto-a-una-camioneta-7b60f7cc.jpg

"Ellos hicieron un allanamiento, ellos tienen la sangre encontraron las llamadas, ellos tienen todo para actuar, pero aquí se trata de la muerte de un hijo de Juanito Luna, que es un desprotegido, queremos justicia", expresó uno de los participantes de la marcha.

De acuerdo a versiones de familiares, el día de su muerte, los jóvenes salieron en un motor CG 200 color amarillo para cobrar el dinero de la empresa donde trabajaban. Y tras horas sin saber de su paradero fueron encontrados sin vida, calcinados y torturados previamente, según el informe de autopsia.