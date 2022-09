Higüey vive agonía por las inundaciones que dejó Fiona

El municipio Higüey, de la provincia La Altagracia, ha sido ampliamente afectado por el paso del huracán Fiona, que con sus intensas lluvias provocó inundaciones, ha dejado casas bajo agua y familias damnificadas, además de postes de energía eléctrica y árboles en el suelo.

Todo esto se ha dado en diversos sectores del municipio, como son Antonio Guzmán, Nazaret, Villa Cerro y Los Platanitos.

En un recorrido realizado por Diario Libre en algunos de estos sectores se pudo observar la cantidad de agua que arropaba las casas, a personas con algunas pertenencias en el hombro y otros ayudando a sus vecinos, pero también se dieron cita varios curiosos.

También a personas llorando por haber perdido todas sus pertenencias.

De igual modo, había personas caminando a pie y en vehículos intentando cruzar de un lado a otro para saber de sus familiares.

Río Duey, el protagonista de las inundaciones

El protagonista de la inundaciones ha sido el río Duey, quién ha bañado con sus aguas los hogares de varias familias en el sector Antonio Guzmán Fernández.

La señora Elena Amparo, quién tienes su residencia en la calle Oscar Romero, dijo que el río subió hasta su casa aproximadamente a las 9:30 de la mañana y no le dio tiempo de sacar nada. Comentó que la misma quedó bajo el agua, que perdió todo lo que tenía y tuvo que alojarse en otro lugar. Por el momento no sabe qué hacer y no está segura de ir a un refugio.

En esa misma situación está Criseida Santana, quien narró que al igual que su vecina Elena, tuvo que alojarse en casa de un pariente, pero que también tendrá que salir de allí porque ya el agua también está subiendo hasta ese lugar.

Explicó que en la madrugada a su vivienda se le fue el zinc y que también de encuentra bajo el agua.

"Estoy analizando qué hacer y para dónde ir", indicó con su niña de aproximadamente un año en brazos. Dijo que no pudo sacar prácticamente ninguna de sus pertenencias.

En el mismo sector, pero en la calle Máximo Gómez, el panorama no era distinto y mucho menos halagüeño.

Aquí el agua ha llegado hasta la misma esquina del centro educativo que lleva el nombre de la localidad. Es el lugar donde se encuentran alojados una gran cantidad de personas, especialmente nacionales haitianos, quienes en su mayoría han perdido todo lo que tenían.

Uno de los comunitarios de la zona, Michael Rijo, expuso que ese sector se encuentra en una situación crítica porque muchas de las personas que viven ahí no estaban esperando esa situación.

"Se esperaba que el río subiera, pero a su normalidad, sin embargo, subió de repente, lo que no permitió que una gran cantidad de personas tuvieran la oportunidad de sacar sus trastes y sus ropas. Esas personas ahora mismo están desnudos prácticamente", acotó.

Argumentó que en la parte baja de la localidad fue arropada alrededor de las 5:00 de la madrugada, pero a las 6:00 am subió de golpe, siendo esto lo que provocó el problema mayor.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/19/casa-de-madera-en-el-agua-24cae39b.jpeg Calles inundadas producto del huracán Fiona. (PATRICIA HEREDIA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/19/un-grupo-de-personas-sentadas-en-una-banca-junto-a-un-hombre-db17fae8.jpeg Árboles caídos son comunes en algunas calles. (PATRICIA HEREDIA)

Personas atrapadas en los techos

Una familia se quedó atrapada en el techo de su vivienda, en un segundo nivel. Eran al rededor de ocho personas, los cuales no pudieron salir ante el desbordamiento del río Duey.

El regidor Luis Valdez informó que necesitan un equipo pesado, es decir, una palita para poder rescatarlos, especialmente a los niños, quienes corrían el mayor peligro.

Incomunicados

El río Duey dejó incomunicada a las comunidades de Villa Cerro. La gran cantidad de agua y lo fuerte de su corriente no permitía tener visibilidad de esta vía de comunicación.

Igual pasó con el puente que comunica a Higüey con La Obra Banda. El agua del río subió en la calle Libertad hasta donde está un repuesto conocido como Carla.

Esto indica que no hay vía de acceso para las áreas del Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y la comunidad de Anamuya.

Gran demanda de combustible

Las bombas de combustible estaban abarrotadas de personas intentando comprar este producto para su vehículos.

Se pudo observar amplias filas de motores y vehículos de cuatro gomas en diferentes estaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/19/un-grupo-de-personas-en-bicicleta-en-la-calle-6145de23.jpeg Bombas de combustibles abarrotadas de personas intentando adquirir el producto. (PATRICIA HEREDIA)