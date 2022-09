Tras paso de Fiona, Raquel Arbaje asegura “ningún dominicano está solo”

Tras el paso del huracán Fiona por el país, la primera dama de la República, Raquel Arbaje, manifestó que ningún dominicano está solo y que el Gobierno está trabajando unido para el bienestar de la población.

“Luego de la reunión de evaluación y seguimiento de @luisabinader sobre el paso del #HuracánFiona, que ha causado tanto daño y dolor, queremos recordarles que ningún dominicano está solo. El Gobierno está trabajando unido con un mismo propósito: el bienestar de la población”, sostuvo Arbaje en varios mensajes publicados en su cuenta de Twitter.

A la vez, la primera dama solicitó a las personas que tengan la posibilidad de ayudar a los afectados por el huracán que lo hagan.

“Agradezco a quienes tengan la posibilidad de ayudar, extiendan una mano a su prójimo. Somos un pueblo solidario, que nunca ha sido indiferente al dolor de los demás. Continuemos unidos junto al Gobierno en su esfuerzo por remediar la situación. Juntos somos más fuertes”, indicó.

Arbaje dijo también que el presidente Luis Abinader no ha dormido nada al tanto de todo.

“Sé cómo has estado desde hace días y cómo no has dormido nada al tanto de todo, seguro mañana irás como lo sueles hacer a los lugares afectados. Lo bueno es el equipo de trabajo que te acompaña”, manifestó.

La primera dama también publicó la lista de los albergues a disposición de la población a nivel nacional.

