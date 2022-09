La amorosa felicitación de Abinader a su esposa Raquel por su cumpleaños

El presidente Luis Abinader dedicó este miércoles, 21 de septiembre, unas dulces palabras a su esposa, la primera dama Raquel Arbaje, por motivo de su cumpleaños.

Calificó a Arbaje como una mujer cariñosa y determinada que siempre está dispuesta a dar una mano amiga.

"¡Esa es Raquel! Una mujer cariñosa, fuerte, con determinación y valentía. Me llena de orgullo ver tu solidaridad, esfuerzo y colaboración con los que más lo necesitan en este día tan especial para ti. Feliz Cumpleaños @raquel_arbaje , te amo", escribió el mandatario en su cuenta de Instagram.

Acompañó la publicación de diversas fotografías donde se puede observar lo comprometida que es Arbaje con sus labores como primera dama.

Arbaje no tardó en contestar minutos después y le respondió: "Maridooooo eso es demasiado. Tú me conoces Luis, me encanta servir y, con tu ejemplo no hay espacio para quedarme inactiva. Te amo mi niño".

Los usuarios también reaccionaron a la publicación rectificando lo citado por el jefe de Estado.

"Una mujer real, sin posturas. Cercana", "Una labor increíble", "Siempre de tan bello corazón haciendo todo por su país", "Una pareja ejemplar en el país y en el mundo", fueron algunos de los comentarios de los internautas.