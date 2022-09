"Yo todavía no lo puedo creer", explicó María Aideé quien lo perdió todo por el huracán Fiona

"Yo ni quiero mirar para allá", eran algunas de las pocas palabras que pudo decir la joven madre de siete hijos, María Aideé Mariano, quien tras el azote del huracán Fiona por la zona Este del país a duras penas lo único que pudo conservar fue la ropa que llevaba al momento de que iniciaran a sentirse los vientos ocasionados por el fenómeno natural.

Con una pequeña sonrisa en los labios que denotaba la tristeza por haberlo perdido todo, María explicó que cuando todo comenzó a destruirse a su alrededor aún se encontraba en lo que hoy solo es un terreno donde el pasado lunes aún estaba su hogar.

En la pequeña casa situada en una zona de lo más inclinada y de difícil acceso en el sector Come Pan de Las Terrenas, habitaban los siete niños, María y su pareja, quienes, según explicaron, se refugiaron en una casa en construcción donde pudieron observar como Fiona se llevaba todo por lo cual trabajaron.

Al preguntarle si ha recibido algún tipo de ayuda, María dijo que no se podía quejar de la comunidad, "me dieron alojamiento los vecinos y de ahí ellos han estado pendiente y me dicen ve a tal sitio" para ver donde puede conseguir ayuda para reconstruir su hogar.

Aseguró estar muy agradecida de sus vecinos y reiteró que "no me puedo quejar de ellos".

"Yo salí de aquí cuando el huracán estaba arrasando con todo eso", dijo al referirse a toda la vegetación que se encuentra detrás de su casa.

Explicó que a uno de sus hijos aún le queda su celular porque "estos muchachos no sueltan esos aparatos" y el de ella aún tres días después no sabe dónde está.

"Bueno mija, no te puedo decir porque la verdad todavía, todavía yo no lo puedo creer, porque son cosas que le pasan a uno y uno a veces ni lo asimila, pero para las cosas de Dios uno tiene que tener conformidad y esperar en Dios", fue la respuesta de María tras haberle preguntado cómo se sintió luego de regresar al lugar y ver como se encontraba su casa.

A un lado de la casa aún estaban la nevera y la estufa destrozadas que según señala salieron volando como "si hubiera sido un remolino" y desbarató todo a su paso".

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/21/un-jardin-de-una-casa-ec88a307.jpeg Paso del huracán Fiona en el sector Come Pan de Las Terrenas. (FOTO: NELSON PULIDO) https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/21/banca-de-madera-en-un-area-abierta-1cbe1e0f.jpeg Vista de la vivienda destruida de María Aideé. (FOTO: NELSON PULIDO) https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/21/casa-de-madera-5719d1d8.jpeg Vivienda de María Aideé. (FOTO: NELSON PULIDO) https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/21/casa-de-madera-en-un-tronco-a2b6e7db.jpeg Vivienda de María Aideé. (FOTO: NELSON PULIDO) https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/21/mujer-parada-junto-a-una-roca-55e84522.jpeg María Aideé, madre de siete niños que perdió sus pertenencias durante el huracán Fiona. (FOTO: NELSON PULIDO) https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/21/banca-de-madera-en-un-jardin-8fe194e2.jpeg Paso del huracán Fiona en el sector Come Pan de Las Terrenas. (FOTO: NELSON PULIDO)

A la pérdida de todos sus bienes materiales se suman los útiles escolares de sus hijos, los cuales ya había comprado para el inicio del año escolar.

"Yo no sé por dónde voy a empezar, pero Dios me va a decir, pero lo perdí todo, todo: Yo no quería subir para acá arriba, no tenía fuerza yo", decía en voz baja mientras intentaba sacudir parte de la ropa que recuperó que estaba en los alrededores del terreno.

Aseguró que tenía su casa muy bonita "como todas las mujeres lo hacen", pero lo perdió todo en un segundo.

Esa misma historia se repitió con sus dos vecinos quienes también lo perdieron todo y este miércoles sacaron sus colchones a secarse.

Uno de sus vecinos contó que su esposa está embarazada y tuvo que mandarla a otro lugar cuando inició la incidencia de Fiona en Las Terrenas.

Se fue para donde su mamá y no encontró nada.

Otro de los que sufrió pérdidas materiales fue un joven que labora en el sector de la construcción, quien aseguró que se resguardó donde su madre por el paso del huracán.

Jairo Payano indicó que cuando volvió de donde su madre se encontró con la escena de que su humilde pieza había sido destruida por Fiona y que las hojas de zinc que se habían volado sus propios vecinos las habían tomado.

Tanto María Aideé Mariano como Jairo Payano aseguraron que a casi tres días del desastre natural ninguna autoridad se ha acercado al sector y que todos los que han sufrido daños han comenzado a recolectar por sí solos los utensilios para la reconstrucción de sus hogares.