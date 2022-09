Mayoría de los hoteles en Bayahíbe están operando con normalidad tras paso de Fiona

Tras el paso del huracán Fiona por la región este de República Dominicana, la Asociación de Hoteles de Bayahíbe informó este jueves que la situación está controlada y que las autoridades han trabajado para recuperar las actividades al 100 %.

De acuerdo con la información de la asociación, el aeropuerto de La Romana está operando al 100 %, al igual que los puertos de cruceros y las carreteras. También la energía eléctrica del pueblo fue restablecida a su totalidad, en especial en los hoteles de la zona.

Con relación al área de la comunidad de Dominicus, según la organización, “ya está prácticamente todas las áreas limpias”.

Asimismo, informan que la isla Saona actualmente presenta daños menores, por lo que esperan retomar las operaciones a finales de esta semana o inicio de la próxima. Agrega que las embarcaciones del lugar a raíz del fenómeno están “intactas”.

Explicaron que los hoteles Catalonia Bayahíbe y Royal Romana presentan algunas afectaciones en la jardinería, los cuales están operando para arreglarlo, pero los demás servicios básicos están funcionando.

Al hablar del lugar turístico Iberostar Selection Hacienda Dominicus, la Asociación de Hoteles sostuvo que el fenómeno no causó daños en sus instalaciones. Indica que solo hay algunos escombros e inundaciones “leves”, pero que varios equipos trabajan en eso.

"Confirmamos que operan con normalidad los siguientes servicios: buffets y bares en todos los hoteles, Gimnasio, Campo de Golf, Star Camp, Centro Comercial, Spa, Teatro, así como los Deportes Acuáticos, (sujetos al estado del tiempo). Nuestros equipos continúan trabajando para restablecer los demás servicios a la mayor brevedad" Asociación de Hoteles de Bayahíbe “

Además, aseguran que el hotel Be Live Collection Canoa está con el 75 % de los servicios restablecidos y que esperan que en las próximas horas pueda funcionar a toda capacidad.

Tanto el hotel Hilton La Romana, an All-Inclusive Adults Only Resort, al igual que Hilton La Romana, an All-Inclusive Family Resort, estarán operando a partir del 30 de septiembre.

Los hoteles de Viva Wyndham Dominicus están trabajando con normalidad, debido a que solo recibieron daños menores por el impacto de los fuertes vientos y lluvias que afectaron a la vegetación. Casa de Campo está abierta y operando con normalidad.